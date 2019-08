37.500 inscrits a la Diada, un 25% menys que l'any passat

A menys de tres setmanes de la Diada, els inscrits per participar en la manifestació que convoquen l’ANC i Òmnium Cultural són 37.500, un 25% menys que l’any passat. La xifra és la més baixa dels últims sis anys, quan es va començar a demanar una confirmació prèvia als assistents. Va ser ahir la mateixa Assemblea Nacional Catalana la que va facilitar la xifra que evidencia un descens que no preocupa l’entitat. L’ANC ho atribueix al fet que els assistents no veuen la necessitat d’inscriure’s tot i tenir la intenció d’assistir-hi, donat que enguany no es farà cap performance. Així, l’entitat va destacar que la xifra d’autocars que ja s’han reservat arreu del territori (450) és semblant a la de l’any passat i les samarretes venudes han sigut 180.000, un 5% més.

La plaça d’Espanya de Barcelona serà el centre neuràlgic de la manifestació d’aquest any, que dibuixarà un estel que ocuparà els carrers Tarragona, Creu Coberta, Gran Via i les avingudes del Paral·lel i de Maria Cristina, i amb la plaça com a punt de confluència. “Volem representar que des de camins diferents hi ha punts de trobada on ens posem d’acord per un objectiu comú”, va assegurar al juny la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, en la presentació que es va fer als peus del MNAC.

Després que l’any passat la mobilització independentista optés pel lema “Fem la República Catalana” i fes servir l’ascens al cim d’una muntanya com a metàfora, aquest 2019 les entitats aposten per un missatge semblant: “Objectiu independència”. La diferència és que es vol llançar un avís a l’independentista en favor de la unitat estratègica per aconseguir la ruptura amb l’Estat.

La divisió es manifesta

Malgrat aquesta voluntat aglutinadora dels organitzadors, els preparatius de la Diada també han posat de manifest la divisió dins el moviment independentista, en un moment de pugna -ara ja de manera oberta- entre JxCat i ERC pel lideratge de l’espai. A finals de juliol, dos històrics representants d’ERC -els exconsellers Josep Huguet i Anna Simó- van anunciar que no assistirien a la convocatòria si l’ANC no rectificava la deriva dels últims mesos, en què consideren que han elevat el to contra els republicans. Huguet en va informar en un tuit en què va denunciar una “música antipartits i especialment anti-ERC”, i va lamentar que “una colla d’exaltats” vulgui convertir” la manifestació en un “aquelarre purificador contra els traïdors”. Simó, que serà jutjada per desobediència amb la resta de membres sobiranistes de la mesa del Parlament que van permetre la votació de les lleis de desconnexió, va explicar a Twitter que havia pres la mateixa decisió “després de més de 30 anys”.

Sigui com sigui, la preocupació pel suposat desinflament de la mobilització basant-se en les xifres d’inscrits ha sigut una constant en els últims anys, que no necessàriament s’ha de correspondre amb la concurrència real a la Diada. De fet, en cada edició, la participació ha sigut més del doble que el nombre d’inscrits, i això que en la majoria de les ocasions ja s’havien omplert tots els trams abans de l’Onze de Setembre. Amb la proximitat de la sentència del judici a l’1-O, l’ANC espera que enguany l’assistència torni a ser “massiva”.