Díaz guanyaria a Andalusia i Vox entraria amb força, segons el primer sondeig postelectoral

El PSOE de Susana Díaz guanyaria les eleccions andaluses, amb entre 36 i 38 escons i un 30,6% dels vots, una forta caiguda respecte als 47 escons del 2015, segons el primer sondeig postelectoral, publicat pel diari 'Abc' i elaborat per GAD3, que apunta que Cs, el PP i Vox podrien arribar a assolir la majoria absoluta. El sondeig, que és l'última onada d'un 'tracking' i no una enquesta a peu d'urna, apunta a una forta entrada de la ultradreta de Vox al Parlament andalús, amb entre 8 i 10 escons, i un 10,2% dels suports, molt per sobre dels 4 que li donaven com a màxim els sondejos preelectorals.

El PP, amb entre 22 i 26 escons, conservaria la segona plaça, amb un 19,7% dels suports, i mantindria el lideratge de la dreta que alguns sondejos apuntaven que li podia estar disputant Cs, que se situaria en quarta posició, amb entre 19 i 21 escons, i en un frec a frec amb Endavant Andalusia, la coalicia de Podem i IU, tercers, amb entre 18 i 20 escons, però amb gairebé un punt més de vots (18,4% dels liles contra un 17,6% dels taronges).

En l'escenari més optimista per a les dretes, el tripartit obtindria 57 escons, dos per sobre de la majoria absoluta, i deixaria la possible aliança entre el PSOE i EA amb 52. En l'escenari més optimista per a les esquerres, en canvi les dretes es quedarien amb 49 escons, amb una majoria absoluta de les esquerres clara, amb 60 diputats, 5 per sobre de la majoria absoluta.