El PP creu que el viatge de Puigdemont a Brussel·les és fruit de la "desesperació"

El PP creu que el viatge de Carles Puigdemont a Brussel·les "és producte de la desesperació més absoluta". En roda de premsa des de Génova després de la reunió de comitè executiu de la formació, que ha presidit Mariano Rajoy, el coordinador general del PP, Fernando Martínez Maíllo, ha recordat que el primer ministre belga va deixar clar que no li oferirien asil, desautoritzant les declaracions del seu ministre d'Exteriors. "És una mostra de la descomposició en què està instal·lat l'independentisme", ha afegit.

Pressió perquè s'inhabiliti a Puigdemont

De demanar que Carles Puigdemont es presenti a les eleccions autonòmiques del 21-D a reclamar a la justícia que acceleri perquè sigui inhabilitat com més ràpid millor: diferents dirigents del PP esmenen les paraules dissabte del portaveu de l'executiu espanyol, Íñigo Méndez de Vigo -que assegurava que li "agradaria" que es presentés als comicis-, i clamen perquè la jutge que porta l'1-O a l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, premi l'accelerador i respongui contra el president de la Generalitat, cessat pel 155.

La més contundent ha sigut la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, que, abans d'entrar a la reunió del comitè executiu del PP, ha rebut Mariano Rajoy a Génova enmig d'una ovació per la intervenció de l'autonomia catalana. Cifuentes ha assegurat que li agradaria veure "inhabilitat" Puigdemont "com més aviat millor". En la mateixa direcció s'ha expressat el president del PP català, Xavier García Albiol, que ha demanat "celeritat" a la justícia.

El vicesecretari de política social i sectorial del PP, Javier Maroto, no ha tingut problemes a l'hora d'esmenar directament Méndez de Vigo i ha assegurat que al PP "no li agradaria" que Puigdemont es presentés a les eleccions. En aquest sentit, ha puntualitzat que cal que ho faci en "condicions" i que abans dels comicis "poden passar moltes coses". És a dir, que, per temps, veu possible una inhabilitació abans del 21-D, tot i que seria una resposta judicial frenètica.

Al seu torn, el president gallec, Alberto Núñez Feijóo -en el comitè executiu del PP hi participen també tots els 'barons'-, ha subratllat que el "sorprendria molt" que Puigdemont es presentés a les eleccions.

La normalitat a Catalunya és la "tònica general"

Qui no s'ha volgut manifestar sobre aquest tema ha sigut el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que, en canvi, ha assegurat que la normalitat és la "tònica general" a Catalunya després de l'execució del 155. Zoido ha dit que no depèn d'ell que Puigdemont es presenti a les eleccions del 21-D i ha assegurat que l'independentisme no té "més remei" que acatar el 155.

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, s'ha mostrat "convençudíssima" que s'aplicaran les mesures del 155, començant per la dissolució del Parlament.