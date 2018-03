Dolors Bassa: "Em dol que excompanys diputats d'altres partits han acotat el cap quan ens hem creuat"

Les conselleres cessades pel 155 que van passar 32 dies a la presó d'Alcalá Meco encara no havien explicat en públic els detalls de la seva experiència, i avui ho han fet a Rac1.

"No ens coneixíem gaire la Dolors i jo abans d’entrar a la presó tot i haver compartit Govern. Ara som amigues per sempre. Hem comptat moments molt durs i de molta intimitat", ha explicat Meritxell Borràs, i ho ha corroborat Bassa.

Les dues han lamentat que durant el seu confinament se sentien una mica abandonades, sobretot per la premsa i pels comentaris d'algunes persones, que quan enumeraven els presos polítics no les citaven a elles: "A la presó vam parlar que es va parlar molt poc de nosaltres, es parlava d’Estremera i Soto del Real però no d’Alcalá Meco", ha comentat Bassa. "La Dolors i jo ens indignàvem perquè es parlava molt de les condicions dures de les cel·les dels homes i la nostra era molt pitjor", ha afegit Borràs.

"També es cert que quan vam sortir nosaltres dues no estàvem tan senceres com els homes". De fet per això fins ara no s'han vist en cor d'explicar el seu captiveri.

Però les dues també han lamentat el poc suport que els han mostrat polítics d'altres partits no independentistes. "Em dol que excompanys diputats han acotat el cap quan ens hem creuat", ha explicat Bassa.

De detalls de la seva estada a la presó n'han explicat molts, com per exemple aquest de Dolors Bassa: "Un dia em vaig llevar plena de picades de puces i no van reconèixer mai que eren puces, em deien que era una al·lèrgia".

"És molt dur no tenir una data de sortida i poder anar descomptant. Per això penso sempre en els quatre que encara hi son", ha explicat Borràs, que ho ha resumit així: "La presó preventiva és el pitjor perquè sumes i no restes".