Domènech demana a Torra una trobada amb els grups parlamentaris abans de la segona reunió amb Sánchez

"És el principi d'una nova etapa". La formació encapçalada per Xavier Domènech, Catalunya en Comú - Podem, també s'ha sumat avui a les celebracions per la represa del diàleg entre la Generalitat i el govern de l'estat espanyol. En roda de premsa, Domènech ha manifestat que la mateixa trobada ja evidencia la voluntat del govern de Pedro Sánchez de "desfer el camí" que havia emprès l'executiu de Mariano Rajoy.



En aquesta línia, el líder dels comuns ha destacat també que el president espanyol estigui disposat a recuperar les lleis socials que el Parlament va aprovar durant la passada legislatura, tot i que també ha instat el govern català a aplicar aquells articles que no han estat anul·lats. Així, Domènech ha subratllat la importància de reprendre les comissions bilaterals per abordar aspectes com les infraestructures, la transferència de competències o el finançament, entre d'altres.



Pel que fa al dret a l'autodeterminació, i malgrat que la vicepresidenta Carmen Calvo hagi refusat l'existència d'aquesta potestat, el líder dels comuns ha defensat que Catalunya decideixi el seu futur a través d'un referèndum. "Catalunya ha de poder decidir sobre el seu futur", ha reclamat. Ara bé, Domènech també ha reconegut que "no pot passar el que ha passat els últims anys: s'esperava a decidir abans de construir el futur propi".



A banda, davant l'anunci d'una pròxima reunió a Barcelona entre Torra i Sánchez, el líder dels comuns ha demanat al president de la Generalitat que abans organitzi una trobada amb les formacions parlamentàries per establir quines són les prioritats del país.