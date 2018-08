Dos diputats d'ERC denuncien un policia nacional per haver-los insultat davant de la comissaria de Via Laietana

Els diputats d'ERC, Josep Maria Jové i Jenn Díaz, han denunciat als Mossos un agent de la policia espanyola per haver-los insultat i escopit, segons ha avançat TV3, el passat 23 de juliol, quan es dirigien al lliurament de les creus de Sant Jordi i van passar per davant de la Prefectura Superior de la Policia, a la Via Laietana, en direcció al Palau de la Música. Díaz i Jové denuncien que en passar per davant de la comissaria de la policia espanyola, un agent uniformat i armat que feia guàrdia a la porta va escopir a terra. Quan els diputats republicans es van girar, el policia els va insultar dient-los "fills de puta".

"Davant de la comissaria hi ha càmeres i per tant, si hi ha interès real per descobrir qui va ser l'agent en qüestió ho podríem aconseguir", ha explicat Díaz a TV3 per justificar que hagin interposat una denúncia. Díaz ha apuntat que l'agent podria haver reconegut Jové, exsecretari general de la conselleria de Vicepresidència i Economia, que va ser detingut el 20 de setembre del 2017 com a encarregat de dissenyar els preparatius del referèndum des que el setembre de l'any anterior el president, Carles Puigdemont, va delegar aquesta funció en Junqueras. Jové va ser posat en llibertat tres dies més tard perquè es va descartar que hagués comès un delicte de sedició, tot i que encara està processat per desobediència, prevaricació i malversació de fons públics, aquesta última penada amb presó.

Tots dos diputats esperen que el seu cas pugui ajudar a acabar amb el que qualifiquen d'"impunitat policial". De fet, en la denúncia interposada, els càrrecs electes remarquen que aquests fets els han causat "temor i desassossec en no ser un cas aïllat ja que venim sofrint amenaces, insults o danys a la nostra propietat a causa de la nostra ideologia política des de fa mesos per part de ciutadans que, presumiblement, no la comparteixen". De fet, a principis de maig, uns desconeguts van destrossar el cotxe de la diputada d'ERC mentre estava estacionat a Sant Andreu de la Barca, on viu, sense que s'hagin localitzat encara els culpables.

Aquest atac se suma a l'agressió que va patir el fotoperiodista Jordi Borràs per part d'un agent de la policia nacional de la brigada d'informació de Barcelona, que encara no ha estat apartat del cos. Tot i que en principi el cos havia anotat que simplement feia tasques burocràtiques, es tracta d'un inspector i no un simple agent ras, amb un rang considerablement alt, que pertany a l'escala executiva i els membres de la qual solen ser especialitzats en matèries determinades. En aquest cas, la seva especialitat està vinculada a la persecució del terrorisme o de grups radicals, les principals àrees de competència d'aquestes unitats d'intel·ligència en qualsevol cos policial.