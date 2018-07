L'Audiència de Barcelona condemna Oriol Pujol a dos anys i mig de presó pel cas ITV

El Tribunal del Jurat de l'Audiència de Barcelona ha condemnat l'exsecretari general de CDC Oriol Pujol a dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat documental, a més de 76.000 euros de multa per haver cobrat comissions irregulars en el cas ITV. El tribunal també ha imposat 15 mesos i mig de presó a la seva dona, Anna Vidal, per ajudar a cobrar les comissions, mentre que els empresaris han sigut condemnats a dos anys i cinc mesos de presó, segons el cas.

El judici va quedar vist per a sentència dimarts, quan les defenses i la fiscalia van ratificar el pacte de conformitat en què Pujol reconeixia els fets i el ministeri públic acceptava una rebaixa de la pena. Inicialment demanava cinc anys i dos mesos de presó i 310.000 euros de multa.

Un cop la sentència sigui ferma, el seu advocat, Xavier Melero, ja va avançar que demanarà que el seu client no entri a la presó perquè, separadament, en cap dels tres delictes que ha admès la pena supera els dos anys de presó, una circumstància davant la qual l'última reforma del Codi Penal fa possible la suspensió de la pena.