Bonvehí assumeix la presidència del PDECat fent autocrítica: "Hi ha coses que no hem fet bé"

David Bonvehí i Miriam Nogueras lideraran la nova direcció del PDECat. Així ho han decidit els associats amb el suport d'un 65% dels vots enfront del 28,9% de la candidatura alternativa de David Torrents, associat del partit a Badalona i que ha presentat una alternativa per expressar el malestar amb les llistes bloquejades. El 5,8% ha votat en blanc.

"Soc conscient que hem obtingut un 65%, hi ha coses que no les hem fet bé. Hi ha gent que m'ha dit. 'Jo et votaria, però èticament no puc". En aquest sentit, Bonvehí ha reconegut que s'han de fer "coses per canviar" per no trobar-se amb les situacions que s'han viscut en aquesta assemblea.

Bonvehí també ha animat la militància a participar en el nou espai polític de Puigdemont: "Es pot ser de PDECat i de la Crida. És més, si ets del PDECat has de ser de la Crida".

També ha celebrat que l'assemblea hagi avalat amb un 94% que fossin els exconsellers a la presó i a l'exili els que lideraran aquesta traspàs. Ara bé, ha admès que caldrà "parlar molt". Qualsevol fórmula, a més, haurà de ser validada per l'assemblea.

Repàs dels fets d'octubre: "No me'n penedeixo gens"

El nou president del PDECat també ha volgut fer un balanç -com l'expresident Mas- del Procés i de les seves conseqüències. Recordant que des de casa seva pot veure la presó de Lledoners on es mantenen empresonats els líders independentistes, ha assegurat que se "sent orgullós" del mes d'octubre de l'any passat i que no se'n penedeix "gens" d'haver aprovat les lleis del referèndum i de la transitorietat el mes de setembre al Parlament. "Ho volíem fer bé", ha dit.

Tanmateix, ha confessat que ell hauria deixat l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica per després del referèndum, tal com defensava també en aquell moment Marta Pascal i l'exlíder de l'ANC i ara diputat de JxCat Jordi Sànchez, entre altres.

També ha reivindicat el dia del referèndum i el paper dels dirigents del seu partit. Ha lamentat que encara es parli dels "convergents" com aquells que no són del tot independentistes i ha demanat deixar els retrets mutus dins el bloc sobiranista. "Deixem de dir-nos que no hem de fer passos enrere i de demostrar-nos qui és el més valent. Hem de fer passos endavant, pensats i pactats amb la resta de forces independentistes", ha asseverat.

Coordinar l'estratègia amb els partits sobiranistes

Després de la crisi entre ERC i JxCat aquesta setmana al Parlament, Bonvehí ha apostat perquè els partits es coordinin entre ells. Encara que sigui "mínimament", que hi hagi una estratègia conjunta.

"Hem de trobar espais on mínimament pactem perquè el dret a l'autodeterminació s'ha de fer efectiu en els propers anys. Amb ERC, mínimament, hem de pactar els següents passos", ha reconegut.

A més, Bonvehí ha assegurat que "la gent ja sap que no es pot fer la independència immediatament des del Parlament".

Paral·lelament, ha demanat als diputats de Madrid del partit "que no deixin de tocar la gaita a l'estat espanyol" fins aconseguir el dret a l'autodeterminació.

Dues candidatures: l'oficialista i l'alternativa

S'han enfrontat dues candidatures a liderar el PDECat. Es tracta d'una llista de "consens" entre l'exdirecció de Marta Pascal i els crítics encapçalada per David Bonvehí, i una altra candidatura liderada per David Torrents, un associat del Baix Besós, amb gent del territori que reclama llistes desbloquejades a l'hora d'escollir la direcció.

Tot i el que s'havia pactat ahir, els consellers Miquel Buch i Damià Calvet no podran ser a la nova executiva perquè les bases no han relaxat les incompatibilitats -malgrat el que demanava el sector crític-. Tampoc hi serà el diputat de JxCat Albert Batet. I Bonvehí ha optat per una llista en què manté tots els membres de l'anterior direcció de Pascal amb persones del sector crític. Fins i tot hi ha l'exconsellera Meritxell Ruíz i el diputat de JxCat Lluís Font que, ahir, fonts del seu entorn asseguraven que declinarien ser-hi per motius personals.

Bonvehí es presenta per ocupar la presidència mentre que Miriam Nogueras aspira a la vicepresidència. Nogueras, diputada al Congrés dels Diputats, serà la membre més destacada dels que han liderat el sector crític, ja que finalment l'alcalde de Molins de Rei, Joan Ramon Casals en queda fora juntament amb Buch i Calvet. També hi serà l'alcaldessa de la Garriga, Meritxell Budó, i Carles Agustí del corrent intern Generació Llibertat.

Aquests canvis a darrera hora -entre la matinada de dissabte i diumenge- venen donats també per la tensió que va aflorar en la ponència organitzativa. De fons, el debat és l'encaix que ha de tenir el PDECat a la nova Crida de Puigdemont: si mantenir-se com a formació política o quedar diluït.

Precisament és per això que la llista de Torrent s'ha presentat: han volgut expressar una queixa sobre el mètode de funcionament. "El pacte [entre crítics i Pascalistes] s'han tancat dins els despatxos", es queixen fonts d'aquesta candidatura, que també recelen que ahir en els debats sobre la ponència aquests dos sectors s'aliessin per forçar que les bases no poguessin votar una per una les persones de l'executiva. Tan els crítics com la direcció de Pascal van imposar que es presentessin llistes tancades i bloquejades.

Rull, Turull, Forn i Puig demanen unitat al partit

L'assemblea ha acabat amb una cloenda amb un homenatge als presos polítics i exiliats, i ha comptat amb una carta de Jordi Turull, Joaquim Forn i Josep Rull, que han demanat "unitat" i han apuntat el camí cap a la Crida Nacional per la República. La missiva s'havia de llegir divendres però, segons ha explicat el president del congrés, Xavier Trias, "no es donaven les circumstàncies". Aquest diumenge, després que bona part del partit estigui unida al voltant de la llista Bonvehí-Nogueras, ha estat Laura Turull, filla de Turull, l'encarregada de llegir la missiva.

"No sortir de l'assemblea sense unitat seria un error. Ens cal mirada ampla i de llarg recorregut. Ens cal molta generositat", ha afirmat. També han marcat el camí cap a la integració a la Crida Nacional, després que l'assemblea els hagi escollits com a membres de la comissió delegada que ha de fer una proposta d'encaix del PDECat al nou moviment.

"Sabem que els dos últims anys han estat complicats, volem posar en valor els esforços que s'han fet esforços per part de tothom", ha assegurat.

Per la seva banda, el conseller Lluís Puig, a través d'un vídeo, ha demanat sortir "reforçats" de l'assemblea nacional i s'ha mostrat disposat a cosir "ferides".

Des de la primera fila l'escoltaven els consellers de l'actual Govern del PDECat, també els diputats de JxCat Eusebi Campdepadrós i Josep Costa, i representants d'altres formacions polítiques.