Tensió entre independentistes i espanyolistes per una manifestació contra el català a Barcelona

Dues manifestacions, una a favor i una altra en contra del català a l'escola, han coincidit aquest diumenge a Barcelona, després que els CDR fessin una crida a sortir al carrer per contrarestar la manifestació contra "l'adoctrinament a les aules" convocada per l'associació 'Hablamos Español'. S'han viscut moments de tensió entre manifestants d'un i altre bàndol, però sense escenes de violència.

540x306 Una dona portant la senyera i la bandera espanyola, amb una gran 'Ñ' al darrere. / MANOLO GARCIA Una dona portant la senyera i la bandera espanyola, amb una gran 'Ñ' al darrere. / MANOLO GARCIA

La marxa d''Hablamos Español', que ha arrencat a Plaça Universitat amb el lema "Contra la imposició lingüística i l'adoctrinament: llibertat", ha reunit centenars de persones. Havia d'acabar a la Plaça de Sant Jaume, però com que la manifestació dels CDR -en què hi havia un nombre similar de manifestants- s'ha celebrat en el mateix lloc, finalment han desmuntat l'escenari de Sant Jaume i faran acabar la manifestació a la plaça de Ramon Berenguer. Agents dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat a Sant Jaume per impedir el pas a alguns dels manifestants contra el català, els quals, disgustats, els han cridat en castellà: "On éreu l'1 d'octubre". En canvi, durant la marxa s'han sentit crits de "Visca la Policia Nacional" i "Aquesta sí que és la nostra policia", quan ha passat per davant la comissaria de Via Laietana. Precisament, el lloc on milers de persones es van concentrar el passat 3 d'octubre, en protesta per la brutalitat policial de l'1-O.

En trobar-se als voltants de la Plaça de Sant Jaume, els manifestants de 'Hablamos Español' han començat a cridar: "Això és una dictadura", i la concentració independentista els ha respost amb el mateix lema. "Feu el favor de venir perquè puguem posar l'himne", demanaven els organitzadors de la manifestació contra el català des de la Plaça de Ramon Berenguer als seus manifestants, que es resistien a abandonar els voltants de Sant Jaume."Entenc que estigueu cabrejats, nosaltres també ho estem. Feu el favor de venir perquè puguem posar l'himne", demanava un organització. Finalment, la majoria dels manifestants s'han concentrat a l'escenari, des d'on el cantautor Alejandro Abad ha interpretat una versió pròpia i amb lletra de l'himne espanyol.

540x306 La manifestació a la Plaça Sant Jaume / MANOLO GARCIA La manifestació a la Plaça Sant Jaume / MANOLO GARCIA

D'altra banda, durant la concentració a favor del català a l'escola, els manifestants han reivindicat el mandat de l'1 d'octubre i han reclamant obrir les presons. Entre els concentrats hi ha els diputats de Junts per Catalunya Aurora Madaula i Francesc de Dalmasses.