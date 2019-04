Durant el govern de Pedro Sánchez no van entrar un 170% d’immigrants il·legals més

Tot va començar amb l’ Aquarius. El president del Partit Popular i candidat a les eleccions del 28 d’abril, Pablo Casado, va acusar Pedro Sánchez d’haver “causat un efecte crida” amb l’acollida dels refugiats que van ser rescatats pel vaixell de l’ONG Open Arms. Una tesi que va expressar quan van passar els fets, el juliol del 2018, i que ha mantingut en campanya. Des de Las Palmas, el líder popular va denunciar que, sota les ordres de Sánchez, “l’arribada d’immigrants sense papers” a l’Estat havia “augmentat un 170% respecte al 2017” i que es tractava de la “pitjor onada migratòria des de la crisi de les pasteres” l’any 2006. Si bé és cert que durant el 2018 van arribar més persones migrades (52.795) que durant la “crisi” esmentada (39.180), no és del tot exacte que amb Sánchez a l’executiu la taxa d’immigració hagi crescut un 170% més. L’any 2018 van arribar a Espanya 59.048 migrants, un 129% més que l’any 2017, quan van ser 25.786. Un creixement elevat, tenint en compte, a més, que el còmput dels anys 2015, 2016 i 2017 és inferior al total de persones que van entrar al país el 2018. La xifra de Casado, però, sí que s’acosta al nombre de persones que van entrar per via marítima a Espanya en tot l’any: un 165% més que el període anterior, segons dades d’Interior. De fet, només el 2018 Espanya va rebre més migrants per mar que en els set anys anteriors. Sigui com sigui, Casado obvia una dada clau: la meitat del període que esmenta era sota un govern del PP.