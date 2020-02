ERC admet que l'ANC està "lluny" de la seva estratègia: "L'Assemblea va més lenta, però ja arribarà"

ERC admet l'evidència: la "distància estratègica" entre el partit i l'ANC és una realitat. El president del grup parlamentari republicà, Sergi Sabrià, ha afirmat aquest dimecres en una entrevista a Ràdio 4 que els plantejaments de la formació i l'entitat independentista estan "lluny", a diferència del que passa amb Òmnium Cultural, però s'ha mostrat convençut que l'Assemblea acabarà assumint els postulats dels d'Oriol Junqueras: "Va més lenta, però ja arribarà".

Sabrià s'ha expressat en aquests termes després que l'ARA avancés que de cara a les pròximes eleccions l'ANC es planteja demanar el vot només per als partits que optin explícitament per la unilateralitat. El dirigent d'ERC ha assegurat que no renunciaran mai a "cap via" per assolir la independència, si bé ha ha considerat que ara cal optar per vies diferents de la unilateral, en referència al diàleg amb l'Estat i l'eixamplament de la base sobiranista.

El diputat, en aquest sentit, no s'ha estat de qüestionar l'actuació del president de la Generalitat, Quim Torra, amb la pancarta en suport als presos i exiliats al balcó de la Generalitat, la qual el va portar a la condemna per inhabilitació al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). "Posar una pancarta durant cinc dies per acabar-la traient, no sé si té sentit. Crec que no hem de fer les coses que no ens apropin a la independència [...] La desobediència ha de portar victòries, no derrotes", ha argumentat.

Sabrià, amb tot, ha criticat els atacs de JxCat a ERC, entre d'altres pel fet que els republicans acatessin les ordres de la Junta Electoral Central (JEC) -avalades pel Tribunal Suprem- i permetessin la retirada de la condició de diputat de Torra. Al seu parer, els postconvergents "s'equivoquen" d'enemic quan ataquen els republicans, amb els quals hauran de "caminar junts" passi el que passi en les pròximes eleccions. "Estan batallant per quatre vots que ja són independentistes, però nosaltres volem intentar convèncer més gent", ha dit, assenyalant com a objectiu als comicis els votants socialistes "desencantats".

Al llarg de l'entrevista, de fet, ha quedat clar que en les pròximes catalanes -que Sabrià ha assegurat que ERC no volia- els republicans es contraposaran als de Miquel Iceta, amb els quals hi ha una "distància" molt més gran que no pas amb el PSOE, ha apuntat l'entrevistat. Els motiu: els socialistes catalans saben que els presos polítics són a la presó per "posar les urnes" i no els han defensat. "Han tingut falta d'humanitat", ha dit Sabrià, insistint que "en cap cas" governaran amb els d'Iceta.

El "paper estratègic" de Junqueras i Puigdemont en el diàleg

Abans dels comicis, en tot cas, Sabrià ha defensat la necessitat d'arrencar el diàleg pactat amb el govern de Pedro Sánchez. Tot i admetre que "seria bo" que hi hagués un mediador a la taula entre governs, ha demanat a JxCat que no sigui una "excusa" per no dialogar. Ha posat en valor la "bilateralitat" acceptada per l'Estat i el fet que reconegui que hi ha un "conflicte polític" com un "pas importantíssim", i ha afegit: "Estaríem encantats amb un mediador, però no ens sembla bé que sigui una excusa per no seure".

El dirigent republicà, això sí, ha defensat que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i altres líders independentistes a l'exili com Marta Rovira tinguin un "paper estratègic" en la nova etapa de diàleg amb el govern espanyol. "El que pensin serà molt important", ha dit. No ha aclarit amb quin "format", i ha evitat opinar sobre la idoneïtat de la seva participació en la taula entre governs acordada amb el PSOE.