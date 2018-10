ERC veu la Crida com la "reorganització de l'espai postconvergent"

Primera reacció d'ERC al naixement de la Crida. Aquest diumenge, el president del grup republicà al Parlament, Segi Sabrià, ha considerat que és una reorganització de l'"espai postconvergent" i que és un moviment de "centredreta", mantenint el posicionament que fins ara ha adoptat ERC envers la nova formació de Carles Puigdemont.

En un acte de partit a Mollet del Vallès (Vallès Oriental), recollit per Efe, s'ha referit així a la convenció fundacional de la Crida Nacional per la República d'ahir a Manresa "Ahir vam veure com l'espai postcovergent és reorganitza i el PDECat i JxCat s'uneixen sota la bandera de la Crida", ha afirmat, "això és una bona notícia", ha afirmat.

"Si tenim l'espai de la dreta i centredreta organitzat, una Esquerra forta a l'espai de centreesquerra i la CUP fa la seva feina a l'espai que li correspon, els sobiranistes serem més forts", ha celebrat.

Sabrià no s'ha referit a la participació de l'històric alcalde d'ERC de Montblanc, Pep Andreu, en l'acte de la Crida d'ahir a Manresa, en què hi va donar suport explícit i va apostar per una candidatura unitària a les eleccions europees. També hi va participar l'exdiputada republicana Maria Àngels Cabasés. ERC no permet la doble militància -si no ho autoritza explícitament l'executiva- i, per tant, haurà de prendre una decisió respecte aquells que es decideixin apuntar a la Crida. Fonts del partit asseguren que Andreu encara no els ha comunicat oficialment res i mantenen prudència perquè la Crida encara no s'ha constituït com a formació política. Recelen, a més, que en l'acte d'ahir es critiqués el paper dels partits i ara es vulguin convertir també en una nova formació.

La CUP titlla la Crida de "dretes" i avisa: "Unitat no és uniformitat"

La portaveu del secretariat nacional de la CUP, Mireia Boya, ha suggerit aquest diumenge, respecte a la Crida Nacional per la República, que "quan diuen ni d'esquerres ni de dretes, automàticament ja sé cap a on apunta la cosa".

Un missatge que ha acompanyat d'una advertència al nou moviment impulsat per Carles Puigdemont: "La llibertat la volem tots, la unitat no és uniformitat".

A mi si em diuen "ni d'esquerres ni de dretes" automàticament ja sé cap a on apunta la cosa. La llibertat la volem tots, la unitat no és uniformitat. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) 28 de octubre de 2018

Les seves paraules han estat respostes directament, també a través de Twitter, pel vicepresident primer del Parlament i dirigent de JxCat, Josep Costa, membre de la Crida i que ahir va assistir a la convenció a Manresa.

Costa ha rectificat a Boya que "ningú ha dit 'ni d'esquerres ni de dretes'. La transversalitat és sumar gent 'd'esquerres i de dretes', que és bastant diferent".

Però la portaveu del secretariat nacional de la CUP li ha replicat a continuació que aquesta expressió va aparèixer en un informatiu televisiu i en el "vídeo de presentació" de la Crida, i ha recordat Costa que "la transversalitat és compartir estratègia, no espai polític ni model de país".

Estratègia conjunta

Malgrat les reticències a la Crida, Sabrià s'ha mostrat obert a teixir una estratègia unitària amb tots els actors sobiranistes. Creu que amb la "reorganització del centre-dreta", el sobiranisme està "més preparat" per tenir "ja una estratègia unitària" per encarar el judici de l'1 d'octubre.

La setmana que ve, que farà un any que Oriol Junqueras i Joaquim Forn són a la presó, la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat presentaran els escrits d'acusació contra els exmembres del Govern empresonats i els Jordis. En aquest sentit, Sabrià ha apressat l'independentisme a coordinar-se pels propers esdeveniments.