ERC demana a la Junta Provincial que s'abstingui d'executar la inhabilitació de Junqueras fins que resolgui el Suprem

Esquerra mou fitxa per aturar la inhabilitació d'Oriol Junqueras ordenada per la Junta Electoral Central. La formació republicana ha presentat un escrit davant la Junta Electoral Provincial aquest diumenge perquè s'abstingui d'executar la decisió de la JEC fins que no resolgui el Tribunal Suprem. Tal com va fer ahir dissabte el president, Quim Torra, també afectat per la inhabilitació, els republicans comuniquen a l'ens electoral la seva intenció de demanar mesures cautelaríssimes davant del Tribunal Suprem per tal d'aturar els efectes de la resolució.

Segons l'escrit, la suspensió del mandat com a eurodiputat d'Oriol Junqueras, per estar condemnat amb sentència ferma a una pena de presó, és una vulneració dels seus drets fonamentals i drets polítics. La JEC va prendre aquesta decisió divendres, arran d'un recurs del PP, Ciutadans i Vox, juntament amb la inhabilitació del president de la Generalitat.

L'ens electoral va avançar-se així al pronunciament encara pendent del Tribunal Suprem sobre la immunitat del líder d'Esquerra. El passat 19 de desembre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va sentenciar que Junqueras, des de la seva proclamació d'electe europeu el 13 de juny, tenia immunitat parlamentària i que, per tant, se li havien d'aixecar totes les mesures cautelars, com la presó provisional, per poder exercir el seu càrrec. Un cop condemnat per sentència ferma -el Suprem va dictaminar sense esperar-se a rebre la resposta del TJUE- l'alt tribunal ha d'interpretar ara com aplica la sentència del màxim òrgan judicial de la Unió Europea.

Fins ara, s'han pronunciat totes les parts i la setmana que ve hauria de respondre l'alt tribunal. La defensa de Junqueras reclama que s'anul·li la sentència i es deixi Junqueras en llibertat; la Fiscalia reclama que s'executi la inhabilitació i se li retiri la condició d'eurodiputat; mentre que l'Advocacia de l'Estat defensa que se'l deixi anar a recollir l'acta de parlamentari i exercir els seus drets, malgrat que no concreta si en llibertat o no.

Encara sense resposta del Tribunal Suprem, doncs, divendres la Junta Electoral Central va avançar-se donant per liquidat el mandat parlamentari d'Oriol Junqueras a Europa.