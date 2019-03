ERC ultima la incorporació de Joan Josep Nuet a la llista de les generals

Per 50 vots a favor i 30 en contra, la proposta de Joan Josep Nuet de presentar-se amb ERC a les eleccions generals va sortir victoriosa dissabte passat en la reunió del Comitè Central de Comunistes. L'acord amb els republicans encara no està tancat, però segons diverses fonts consultades per l'ARA passaria perquè el mateix Nuet s'incorporés a la llista del Congrés en un lloc de sortida -entre els cinc primers per Barcelona. El seu espai polític també tindria un lloc -semi garantit- al Senat i fins i tot s'explora l'opció de sumar-ne un altre -no garantit- a les europees.

Si s'acaba de materialitzar, Nuet podria ser diputat d'ERC a Madrid i continuar de coordinador general d'EUiA, tot i que EUiA, integrada dins dels comuns, competirà amb ERC a les generals. Aquest aparent contrasentit és el que va motivar diversos militants a recollir signatures per forçar la convocatòria d'un consell nacional (es farà aquest dimecres) en què es plantejaran principalment dues qüestions. La primera, el suport inequívoc d'EUiA als comuns en les eleccions generals -Nuet hi votarà a favor- i la segona, la convocatòria d'una assemblea extraordinària de la formació. Tot apunta que aquesta assemblea es faria després del cicle electoral, que a més de les generals té les europees i les municipals el 26 de maig.

Els crítics ja han demanat la dimissió de Nuet i amb l'assemblea pretenen revocar-lo. Nuet, que de moment ja té l'aval de Comunistes, considera que té el suport majoritari d'EUiA i, per tant, s'ha negat a dimitir. Fonts properes al coordinador general recorden que, ara fa quatre anys, ja hi va haver debat intern al voltant de la incorporació als comuns. Aleshores, Nuet n'era el principal defensor, però alguns dels crítics defensaven seguir de la mà d'Izquierda Unida a les generals.

Precisament Izquierda Unida ja ha deixat clar que el seu únic referent a Catalunya són els comuns i que no avalarà un pacte electoral amb ERC. A les llistes dels comuns per les generals, de fet, hi ha diversos candidats de Comunistes: A falta de creuar la candidatura amb la de Podem, Joan Mena és el número 4 i Núria Lozano la 7 per Barcelona i Fèlix Alonso repeteix com a cap de llista per Tarragona.

Nuet i Alamany negocien per separat

Comunistes de Catalunya és una de les tres formacions integrades dins d'EUiA, a la que té cedits els drets electorals des de la setena assemblea d'aquesta formació, que també lidera Nuet. Com que EUiA continua dins els comuns -i els hi donarà suport explícit-, Comunistes no es presentarà formalment amb Esquerra, sinó que donarà suport a la coalició que encara negocien ERC i Sobiranistes, la plataforma impulsada per Nuet i Elisenda Alamany dins els comuns.

"Comunistes considera que és fonamental incorporar els actius aportats per les mobilitzacions socials d’aquest període, tenir present l’impacte del judici i la sentència del Tribunal Suprem sobre els presos polítics i aturar l’ofensiva reaccionària que vol robar-li a la classe treballadora, sobretot a les dones, els drets conquerits i frenar les mobilitzacions populars amb repressió i autoritarisme". Aquesta era part de la resolució aprovada dissabte al Comitè Central. Seguia explicant que a les generals donarien suport a ERC (via Sobiranistes), però que votarien a favor que EUiA doni suport a Catalunya en Comú. "Convé recordar que dins d'EUiA hi ha partits diferents", subratllen fonts properes a la direcció de la formació, que reivindiquen que cadascú pugui mostrar simpaties per partits diferents.

ERC negocia amb Nuet, però també ho fa amb Alamany. L'exportaveu parlamentària dels comuns va abandonar el partit i el grup parlamentari i ara fa un parell de setmanes va presentar la seva plataforma, ja al marge dels comuns, amb la que negocia un acord electoral amb Esquerra. Segons fonts d'una i altra banda, en aquest cas l'acord per les generals no està avançant al ritme que esperaven.

ERC obre la porta a militants dels comuns

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha evitat parlar de noms aquest dilluns, tot i insistir que segueixen negociant tant amb Sobiranistes (Nuet) com amb Nova (Alamany). "Des de fa temps estem obrint les portes de les candidatures per sumar gent que vulgui sumar-se al projecte independentista", ha assenyalat en la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiva del partit.

Oriol Junqueras serà el cap de llista a les generals (i a les europees) i Gabriel Rufián serà "una de les cares visibles". Vilalta ha confirmat que el partit té tota la intenció de presentar llistes cremallera al Congrés dels Diputats per seguir "empoderant les dones" en l'àmbit institucional. Així, s'espera que la número 2 dels republicans sigui una dona i, per tant, Rufián passi a ser el número 3.

Vilalta també ha subratllat l'acord programàtic al que han arribat recentment amb EH Bildu per mantenir una estratègia conjunta al Congrés pel que fa a la reivindicació del dret a l'autodeterminació i a la lluita contra la repressió de l'Estat als moviments independentistes,

Puigdemont, candidat a les europees

Les reiterades propostes de JxCat per formar una llista conjunta amb ERC a Europa no han fet canviar d'opinió els republicans que, un cop rere l'altre, insisteixen en defensar la fórmula de candidatures separades amb unitat d'acció posterior. L'anunci que Carles Puigdemont serà el cap de llista de JxCat a les eleccions europees és, de fet, una "bona notícia per l'independentisme", segona la portaveu d'Esquerra.

"Hem de denunciar la voluntat de silenciar els líders independentistes i la repressió que pateix la democràcia. I una de les millors maneres de fer-ho és que la gent a la que voldrien silenciada pugui liderar els projectes. I més a nivell europeu", ha opinat Vilalta. ERC, que es presentarà amb EH Bildu i el BNG a les europees, ha tornat a oferir col·laboració a JxCat passades les eleccions.