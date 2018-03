ERC i el PDECat donen per fet que el debat d'investidura serà "en els pròxims dies"

El portaveu al Congrés d'ERC, Joan Tardà, i el seu homòleg del PDECat, Carles Campuzano, han donat aquest dimarts per fet que el debat d'investidura serà abans de Setmana Santa, tot i que no han precisat si el candidat serà Jordi Turull o Jordi Sànchez. El republicà ha asseverat que "en els pròxims dies" hi haurà una sessió d'investidura i ha afegit que treballen "amb la idea que sigui abans de Setmana Santa". En el mateix sentit, Campuzano ha assegurat, en declaracions des del Congrés de Diputats, que la seva "esperança i convicció" és que la investidura sigui abans de les vacances, i ha recordat que aquest dissabte el PDECat té un consell nacional en el qual es podria determinar el nom del candidat.

Això suposaria posar en marxa la maquinària de manera gairebé immediata, després de conèixer la decisió de la sala del Tribunal Suprem, que estudia avui si deixa en llibertat Joaquim Forn i Jordi Sànchez (per al primer, la fiscalia ha demanat llibertat sota fiança de 100.000 euros, mentre que ha sol·licitat que el segon quedi a la presó).

Sobre el nom del candidat, Tardà ha asseverat que serà algú capaç de fer "un govern efectiu", però ha rebutjat confirmar que es tracti de Forn, com també ha fet Campuzano. Fonts independentistes han explicat que Turull estaria ben situat, i han donat per fet que la CUP no es mourà i mantindrà la seva abstenció, fet que obligaria Carles Puigdemont i Toni Comín a renunciar a l'escó per tal d'aconseguir la majoria necessària per a la investidura.