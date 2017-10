ERC i el PDECat participaran en les eleccions de Rajoy

L’independentisme tornarà a les urnes el 21 de desembre malgrat que ja hagi proclamat la República Catalana i que els comicis estiguin convocats per Mariano Rajoy. Les dificultats per desplegar les mesures per fer efectiva la DUI -el Govern no ha fet cap decret ni s’ha erigit com a executiu republicà- i l’aplicació de l’article 155 van portar ahir el Partit Demòcrata i ERC a confirmar que concorreran als comicis. Encara s’ha de determinar la fórmula -si en coalició o en solitari-, però l’objectiu serà revalidar la declaració d’independència a les urnes davant els partits constitucionalistes, que diumenge van fer una demostració de força a Barcelona amb centenars de milers de persones en favor de la unitat d’Espanya. L’única formació que de moment no pensa presentar-se a aquests comicis, tot i que tampoc ho descarta, és la CUP.

Després de la reunió del comitè nacional, la coordinadora general del Partit Demòcrata, Marta Pascal, va anunciar la voluntat de la formació de presentar-se al 21-D: “No ens fan por les urnes”. A parer seu, acudir als comicis serà una manera de demostrar l’“oposició frontal” a l’aplicació de l’article 155. Fonts del partit van explicar a l’ARA que durant tota la reunió les intervencions havien sigut majoritàriament favorables a concórrer a les eleccions, tot i que no és clar si en coalició o en solitari. La relació amb ERC no passa pel millor moment, i diverses fonts consultades s’inclinaven ahir per no repetir la fórmula de Junts pel Sí. Sigui com sigui, el partit s’aboca a buscar un candidat contra rellotge. Noms com el de l’exconseller Santi Vila sempre apareixen a les travesses, però ahir dirigents pròxims al president de la Generalitat van defensar, fins i tot, que el cap de llista fos Carles Puigdemont, tot i que ell sempre s’ha oposat a tornar-se a presentar.

A ERC la situació és si fa no fa la mateixa. Els republicans van reunir al matí la direcció i, a la tarda, l’executiva nacional. En boca del seu portaveu, Sergi Sabrià, la decisió és convertir “el parany” del 21-D en una nova “oportunitat” per al sobiranisme. Els republicans s’oposaven frontalment als comicis la setmana passada quan Puigdemont va estar a punt de convocar-los -van arribar a amenaçar de sortir del Govern de manera immediata-, però la situació ara ha canviat radicalment. “No té res a veure la convocatòria d’unes eleccions autonòmiques en un marc autonòmic amb unes de convocades després de la declaració d’independència i del 155”, va assenyalar Sabrià. Al vespre, en una entrevista a TV3, el president d’Esquerra, Oriol Junqueras, va insistir en la nova “oportunitat” de defensar la independència a les urnes, malgrat que sigui el govern espanyol qui convoqui els comicis. Fonts del partit expliquen que les executives locals ja han començat a reunir-se com a preludi de la posada en marxa de la maquinària electoral. Dijous es reunirà el consell nacional amb el dubte de si presentar-se en solitari o crear un front “democràtic” a favor de la República i contra el 155.

Consell polític dissabte

Fonts de la CUP critiquen que ERC i el PDECat ja hagin assumit la participació en les eleccions, sense que el sobiranisme hagi consensuat una posició conjunta. Els anticapitalistes faran assemblees locals i territorials per debatre els escenaris i dissabte està convocat un consell polític -en principi a Perpinyà- per abordar la decisió. Si no s’arribés a un consens, es podria acabar convocant una assemblea. Tanmateix, la diputada Mireia Boya va deixar clar que la CUP no abonarà la “normalitat democràtica” d’aquestes eleccions perquè les considera “il·legals” i “il·legítimes”. És per això que va afirmar que els comicis de Rajoy s’han de “confrontar”, sense concretar què significa això. Boya no va descartar presentar una candidatura, però tampoc va tancar la porta a fer-hi boicot. L’esquerra independentista creu que s’ha de tirar endavant la República amb “transparència” i va reclamar a l’executiu que avui aprovés els primers decrets per desplegar-la.

En els propers dies se sabrà si és una part o tot el sobiranisme el que vol fer del 21-D un nou plebiscit, el quart en els últims tres anys després del 9-N, el 27-S i l’1-O.

Les formacions independentistes participaran en les eleccions de Rajoy?

S’hi presentarà

El PDECat, després del comitè nacional, va anunciar que es presentarà a les eleccions del 21-D. “Ens veiem a les urnes, senyor [Mariano] Rajoy”, va dir la coordinadora, Marta Pascal. A parer seu, cal una victòria de l’independentisme per demostrar l’oposició a l’intent del govern espanyol de “liquidar les institucions catalanes”. No està decidida la fórmula amb què cal concórrer-hi, tot i que va subratllar que s’ha de buscar la via que contribueixi millor al triomf dels independentistes.

Sense concretar com

ERC “participarà” en les eleccions del 21-D però no va voler aclarir si hi presentarà candidatura. El portaveu dels republicans, Sergi Sabrià, es va limitar a considerar “un parany” els comicis convocats pel govern espanyol, però va recordar tot seguit que l’independentisme sempre ha vist “les urnes com una oportunitat”. Va assegurar que Carles Puigdemont és el president malgrat els cessaments de l’article 155 i va defensar que és el moment de “defensar la República”.

En mans dels militants

La CUP es manté oberta a “tots els escenaris” perquè està en mans de la militància. Ara bé, la diputada Mireia Boya va deixar clar ahir que consideren “il·legítimes” i “antidemocràtiques” les eleccions del 21 de desembre i que s’han de “confrontar”. Segons fonts de la formació, al llarg de la setmana la CUP reunirà les assemblees locals i territorials, i dissabte reunirà el consell polític per abordar tots els escenaris i concretar una fórmula. En principi està convocat a Perpinyà.