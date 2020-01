ERC manté el pacte amb el PSOE malgrat la JEC i facilitarà la investidura de Sánchez

Hi haurà investidura de Pedro Sánchez. ERC ha decidit aquest dissabte mantenir el pacte d'investidura amb el PSOE malgrat la decisió d'aquest divendres de la Junta Electoral Central (JEC) d'inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, i de retirar-li la condició d'eurodiputat al líder del partit, Oriol Junqueras. Per tant, els tretze diputats d'Esquerra al Congrés s'abstindran i Sánchez serà reelegit el 7 de gener en una votació en segona volta.

Així ho ha decidit l'executiva del partit republicà aquest matí en una reunió de més de dues hores i mitja i n'ha informat en roda de premsa el coordinador nacional de la formació i vicepresident del Govern, Pere Aragonès. El dirigent d'Esquerra ha reivindicat les bondats que, segons ell, té el pacte amb el PSOE, com la creació d'una taula de negociació entre el govern espanyol i la Generalitat i ha considerat que ha de prevaldre per sobre del dard que hi va enviar ahir la Junta Electoral. "Esquerra es manté en la defensa de les institucions catalanes i en l'acord –amb el PSOE– que ha de permetre aquesta taula de negociació", ha argumentat.

Per a Esquerra, la decisió de la JEC és "insòlita i irregular" i respon a "una nova operació de les clavegueres de l'Estat amb el protagonisme del PP, Vox i Ciutadans". Així, els republicans conclouen que desfer el pacte amb el PSOE seria com donar la raó a "la dreta i l'extrema dreta" i es reafirmen en l'acord amb els socialistes perquè consideren que permetrà obrir una "via política" per abordar el conflicte català. De fet, ERC s'ha mostrat confiada que serà el mateix Torra qui, malgrat la decisió de la JEC, "encapçalarà la delegació catalana" quan es reuneixi per primera vegada la taula de negociació entre els governs català i espanyol.

Malgrat que la reunió de l'executiva s'ha allargat, Aragonès ha assegurat que l'aval de la direcció a mantenir el pacte amb el PSOE ha sigut "claríssim" de tots els assistents.

Un escenari complicat

L'escenari per als republicans no era fàcil. Si decidien trencar el pacte i deien no a Pedro Sánchez s'aproximaven a sectors independentistes que així ho reclamaven però, a la vegada, també a la dreta espanyola del PP, Cs i Vox que havia promogut els recursos a la JEC. Si mantenien el pacte, ERC s'exposava de nou a les crítiques d'una part de l'independentisme, però aconseguia fer sobreviure la taula de negociació entre governs per abordar el conflicte català que figura en l'acord d’investidura amb el PSOE. El partit de Junqueras ha escollit la segona opció.

Divendres a la nit, poques hores després de donar-se a conèixer la decisió de la JEC, els republicans no descartaven cap escenari però ja s'inclinaven per mantenir el pacte amb el PSOE. Llavors, una de les veus amb més projecció mediàtica del partit –malgrat no formar part de l'executiva–, la de Joan Tardà, ja ho expressava d'aquesta manera a Twitter: "No aconseguiran rebentar la investidura!" Aquest dissabte al matí, quan estava a punt de començar l'executiva dels republicans, el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, també donava alguna pista en una entrevista a la Cadena Cope: "La decisió està presa. La música que ve des del PSOE fa temps que sona bé".

Així doncs, els republicans opten per defensar el pacte i mantenir-lo. Sánchez serà investit, la taula de governs es reunirà i el partit de Junqueras haurà de continuar fent front a les envestides de la dreta i d'una part de l'independentisme.

Suport a Torra

Però la compareixença d'Aragonès no només ha servit per exposar els motius per mantenir el pacte amb el PSOE. També ha servit per expressar "una clara defensa de la presidència de la Generalitat" i ha desitjat que el ple d'avui al Parlament serveix per "blindar-la". També ha anunciat que portaran una iniciativa al Parlament Europeu per defensar Torra i Junqueras i criticar la decisió de la JEC.

Si Torra és inhabilitat definitivament pel Tribunal Suprem, la presidència recaurà interinament en el vicepresident del Govern i, per tant, en Aragonès. El republicà ha volgut deixar clar avui que no hi haurà cap moviment per part seva per aconseguir el control de l'executiu més enllà de les funcions temporals que li donaria la llei. "Si ens fan fora el president no hi haurà president fins que el Parlament n'esculli un altre", ha conclòs.

Aragonès també ha evitat polemitzar amb la proposta que va llançar ahir l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, sobre crear una taula independentista per consensuar les condicions de diàleg amb l'Estat. Aragonès ha dit que les propostes que vol portar ERC a la taula de negociació seran de consens entre l'independentisme i que trobaran "la fórmula" per fer-ho.