ERC i Sobiranistes negocien una aliança electoral per a les eleccions generals

ERC ha engegat la maquinària electoral per definir el programa i les llistes que presentarà a les eleccions generals del pròxim 28 d'abril i que, amb tota seguretat, inclouran independents. De fet, segons ha pogut saber l'ARA, el partit ja negocia una possible aliança amb els impulsors de Sobiranistes, el corrent intern dins els comuns que fins ara encapçalaven Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, crítics amb la direcció del partit. Fonts de les dues formacions confirmen contactes, tot i que expliquen que encara no hi ha cap decisió presa.

Alamany ha deixat els comuns aquest mateix dimecres i, de moment, es manté com a diputada no adscrita al Parlament. En roda de premsa, però, ha negat que tingui cap intenció de formar part d'una altra candidatura: "No hi ha cap pas a curt, a mitjà ni a llarg termini que passi per un fitxatge a cap llista", ha indicat des de la sala de premsa del Parlament. Fonts de l'entorn d'Alamany reconeixen que han parlat amb Esquerra, tot i que neguen que s'hagi posat el nom de l'exportaveu dels comuns sobre la taula. Sigui quina sigui, la decisió es prendrà "col·lectivament", avisen.

En les pròximes setmanes, Alamany i persones de la seva confiança presentaran la nova plataforma, ja completament al marge dels comuns, a través de la qual vehicularan les seves reivindicacions polítiques. No es dirà Sobiranistes, nom reservat per a l'actual corrent intern dels comuns, del qual se'n desconeix el futur.

Des d'ERC, fonts de la direcció afirmen que sempre estan disposats a sumar al partit d'altres espais polítics, com ja han fet durant els últims anys, i reconeixen que hi ha hagut contactes per a les generals amb Sobiranistes, sense parlar de noms concrets. Uns i altres descarten que la negociació passi perquè els membres de la plataforma es facin militants d'Esquerra, però obren la porta a una coalició o una integració a les llistes republicanes de l'espai que encapçali Alamany.

A diferència d'Alamany, Joan Josep Nuet es manté tant al grup parlamentari dels comuns com al partit, tot i que aquest dimecres també ha avançat que EUiA està en plena reflexió sobre si han de continuar participant en el projecte dels comuns, un partit "fallit", en opinió de l'exportaveu dels comuns.