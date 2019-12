ERC demana als Verds/ALE que acceptin Puigdemont i Comín al grup de l'Eurocambra

Les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez han tensat encara més les relacions entre ERC i JxCat, però justament en aquest moment el partit que dirigeix Oriol Junqueras ha decidit allargar la mà a JxCat a Brussel·les. Aquest dimarts ERC ha demanat a l'Aliança Lliure Europea (ALE) –el grup del qual forma part ERC i que està aliat amb els Verds– que accepti l'entrada de la formació de Carles Puigdemont al seu grup parlamentari a l'Eurocambra. Tot plegat davant l'escenari que podria suposar una sentència favorable de la justícia europea respecte a la condició d'eurodiputats del mateix Junqueras, però també, per extensió, de Carles Puigdemont i de Toni Comín, que també van ser escollits eurodiputats en les eleccions europees del maig.

"Creiem que el grup dels Verds/ALE ha de ser el refugi de tots els represaliats", ha dit l'eurodiputada d'ERC Diana Riba. Preguntada pel motiu pel qual ERC fa aquest gest justament ara i no abans, quan Puigdemont i Comín ja fa mesos que van sol·licitar-ho, Riba ha assegurat que és ara quan "s'obre una finestra", després de l' opinió de l'advocat general de la UE sobre la immunitat de Junqueras, que li va ser favorable. Les opinions dels advocats generals del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) acostumen a encaminar en un 80% la decisió final, que es prendrà el dijous 19 de desembre.

Amb l'expectativa, doncs, que la decisió de Luxemburg sigui favorable a Junqueras i també se'n puguin beneficiar Puigdemont i Comín, ERC fa aquest moviment perquè en cas que siguin reconeguts eurodiputats ja tinguin assignat un grup parlamentari. "Veiem que els tribunals europeus estan anant en la direcció que nosaltres hem demanat i creiem que ara és un bon moment", ha justificat l'eurodiputada republicana.

Des de les eleccions europees del 26 de maig que els tres eurodiputats independentistes han treballat de manera coordinada a les instàncies comunitàries per encaminar-se cap a la justícia europea i amb els ulls posats també al Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) per confrontar les decisions de la justícia espanyola i també d'autoritats espanyoles com la Junta Electoral Central (JEC). Junqueras, Puigdemont i Comín han presentat diversos recursos a l'Eurocambra demanant que els permeti prendre possessió de l'escó i fins i tot han portat el seu president actual, David Sassoli, davant el TJUE argumentant que no ha protegit la seva immunitat. Una de les líders dels Verds a l'Eurocambra, Ska Keller, s'ha pronunciat reclamant a Sassoli una solució perquè Junqueras pugui exercir d'eurodiputat.

ERC és un partit de pes dins l'Aliança Lliure Europea i, per tant, no hauria d'haver-hi dificultats a l'hora de permetre l'acollida dels dos eurodiputats de JxCat al grup que comparteixen amb els ecologistes. S'espera, doncs, una decisió els pròxims dies de cara a la sentència del 19 de desembre, un possible punt d'inflexió en la política catalana però també en l'espanyola, perquè Esquerra n'està pendent fins i tot per negociar la investidura de l'encara president espanyol en funcions, Pedro Sánchez.