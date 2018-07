ERC aprova el seu nou full de ruta cap a la República amb el 96% del suport de la Conferència Nacional

ERC ja té nou full de ruta. Un 96% dels militants que han votat la ponència política han acceptat el document que aposta per ampliar la base sobiranista per tornar a intentar implementar la independència més endavant. 511 vots a favor, 19 abstencions i 5 vots en contra han acreditat l'ampli suport a un document que, tal com ha avançat l'ARA, no descarta una nova DUI si l'Estat rebutja el referèndum acordat i que es prepara per la "desobediència" si la negociació no comença a "curt termini".

reivindicada per les bases . El resultat és un full de ruta que, després de mesos de debat intern i de crítiques -tan internes com de la resta del sobiranisme-, s'assimila bastant al que el partit seguia fins a l'octubre passat: diàleg com a prioritat per reivindicar un referèndum acordat, i unilateralitat si això no és possible

L'octubre no va ser possible i, ara, confien en replegar forces per "ampliar la base", especialment apel·lant a l'espai dels comuns, sense deixar de banda el món socialista -així ho van reivindicar tant el portaveu adjunt del partit al Congrés, Gabriel Rufián, com el conseller d'Exteriors, Ernest Maragall. Fugint del nacionalisme, els republicans consideren que serà a partir de les polítiques socials i de la defensa dels drets i les llibertats com s'anirà fent camí cap a la Republica Catalana, que haurà de ser el resultat d'una negociació "multilateral" entre catalans i amb l'Estat i els agents internacionals.