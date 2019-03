ERC sol·licita l'autorització de l'Estat per fer actes de campanya dins d'Alcalá-Meco i Soto del Real

Amb Oriol Junqueras de cap de llista al Congrés i Raül Romeva al Senat, la llibertat dels presos polítics tornarà a ser una de les reivindicacions que capitalitzaran la campanya electoral d'ERC a les pròximes eleccions generals. I amb els dos empresonats mentre continua el judici al Tribunal Suprem, els republicans han decidit tirar pel dret i situar la campanya electoral dins dels centres penitenciaris de Madrid i Catalunya. Segons ha pogut saber l'ARA, Esquerra ha presentat aquest dijous dos escrits per sol·licitar autorització per organitzar actes electorals dins les presons. El primer, al responsable dels serveis penitenciaris de l'Estat, perquè permeti un míting a Soto del Real, on, a més de Romeva i Junqueras, hi ha Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn i Jordi Cuixart, i un altre a Alcalá-Meco, on hi ha Carme Forcadell i Dolors Bassa.

El segon escrit va dirigit a la consellera de Justícia, Ester Capella, per demanar-li que autoritzi actes a totes les presons catalanes. Fonts del partit expliquen que encara no han definit ni quants ni com ni on serien aquests actes electorals, però volen comptar ja amb el permís per començar a dissenyar-los. Mentre els presos polítics van estar a Catalunya, les mobilitzacions a l'entorn de les presons van ser constants i, encara que no hi siguin durant la campanya, ERC vol mantenir oberta la possibilitat de seguir fent-les.

En les eleccions catalanes del 21 de desembre del 2017, amb els empresonaments recents, ERC ja va plantejar una visita a la presó d'Estremera, situada a Madrid com Soto del Real i Alcalá-Meco. Aleshores es van limitar a fer una atenció als mitjans de comunicació a la porta de la presó –amb el grup d'ultradreta Hogar Social manifestant-se al costat en contra– i només hi van entrar l'aleshores número 2, Marta Rovira, i Ester Capella, totes dues en condició d'advocades. Ara la idea consisteix a fer l'acte tant a fora com a dins, aprofitant la jurisprudència de la Junta Electoral Central.

El precedent acceptat per la Junta Electoral

En les eleccions andaluses del mes de desembre, Endavant Andalusia –la coalició de Podem i IU– va plantejar diversos actes dins les presons. Malgrat els dubtes inicials dels responsables d'Institucions Penitenciàries de l'Estat, la Junta Electoral Central (JEC) va acabar avalant les peticions de la candidatura que encapçalava Teresa Rodríguez. Això sí, sense permetre l'accés de les càmeres i dels periodistes.

Ara Esquerra s'empara en aquella decisió i apel·la als mateixos drets constitucionals dels interns en què es va basar la JEC per permetre-la. L'article 25.2 de la carta magna estableix, per exemple, que "el condemnat a pena de presó que l'estigués complint gaudirà dels mateixos drets fonamentals, a excepció dels que es vegin expressament limitats pel contingut de la sentència condemnatòria, el sentit de la pena i la llei penitenciària".

A més, l'article 3.1 de la llei orgànica penitenciària determina que els presos "podran exercir els drets civils, polítics, socials, econòmics i culturals, sense exclusió del dret de sufragi, excepte si fossin incompatibles amb el compliment de la seva condemna". És a dir, els interns catalans amb dret de vot tindrien dret a presenciar un míting dins del centre penitenciari. I el partit polític, el dret a fer campanya que queda recollit en la llei orgànica del règim electoral.

ERC ja ha mogut peça i, de moment, no ho ha fet JxCat. Fonts de la formació expliquen que encara no han decidit si la seva campanya arribarà a les presons, tot i que tres dels seus candidats (Sànchez, Rull i Turull) també són a Soto del Real.