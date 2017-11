ERC no concreta com restablirà l'únic Govern que considera "legítim"

Encara falten uns dies perquè comenci oficialment la campanya del 21-D, però ja fa setmanes que el clima polític és electoral. Així s'ha tornat a demostrar en el primer debat entre candidats, organitzat a la UPF per l'associació universitària Deba-t.org, en què s'ha pres el pols al que serà el to de la campanya. L'absència del president Carles Puigdemont, a Brussel·les des de fa més d'un mes, ha sigut un dels temes que ha marcat el debat: Junts per Catalunya i ERC han coincidit que Puigdemont és el president "legítim", però els republicans han evitat aclarir com se'l restituirà en cas que guanyin els independentistes.

"Només hi ha un govern legítim, que és el de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i la resta de consellers empresonats o a l'exili", ha apuntat el número dos d'ERC a Girona, Roger Torrent, que s'ha limitat a dir que caldrà "trobar la manera de restituir-lo" després d'unes eleccions que considera "il·legítimes". Mentrestant, però, també s'haurà de trobar "la fórmula d'un govern que pugui decidir el dia a dia" i pugui "exercir les funcions executives i operatives". En aquest punt serà clau el paper dels republicans, a qui les enquestes preveuen guanyador de les eleccions. Marta Rovira ja va dir, en una entrevista a l'ARA, que està "preparada per assumir la presidència de la Generalitat". Des de Junts per Catalunya, el número 10 de la llista ha basat les seves intervencions a reclamar la restitució de Puigdemont com a president. "Catalunya té un president que és Carles Puigdemont", ha insistit, i ha afegit que "el relat passa" per restituir-lo.

La figura de Puigdemont també ha aparegut per ser criticada, en aquest cas per Carlos Carrizosa, de Ciutadans, que l'ha acusat de tenir el mateix discurs que un "famós ultranacionalista i de dretes" com Jean Marie Le Pen. De fet, el debat, amb molts retrets i poques propostes concretes, també ha servit per tornar a evidenciar els dos blocs enfrontats. El PP, el PSC i Ciutadans, amb més o menys contundència, han criticat el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP per fer el referèndum i proclamar la independència. Eva Granados, número 2 del PSC, ha acusat JxSí i la CUP de "triturar i violar" l'autonomia de Catalunya i de "carregar-se" l'autogovern en fer la DUI, mentre que Esperanza García, del PP, ha carregat contra els independentistes per "enganyar" la ciutadania i "trepitjar els seus drets". "El procés era una gran mentida", ha afirmat.

Davant de les crítiques, Torrent ha defensat que la via unilateral era "l'única" que els quedava després d'haver reclamat un acord amb l'Estat en diverses ocasions. La portaveu de la CUP Natàlia Sànchez ha sigut més contundent a l'hora de defensar el full de ruta independentista. "Per descomptat que ha valgut la pena. Per descomptat que el que havia de fer el Govern era oir el mandat popular de l'1-O i dur a terme la materialització de la República", ha dit.

Sànchez ha sigut aplaudida quan ha retret a Eva Granados el suport dels socialistes al 155. "Si voleu donar suport al 155, feu-ho sense la careta. És d'una alta hipocresia demanar que s'apliqui el 155 al matí i a la tarda demanar la llibertat dels presos", ha dit. Però aquesta no ha sigut l'enganxada més tensa del debat. El moment més crispat ha sigut quan Eduard Pujol (JxCAT) ha assegurat que el 21-D es debat entre la "dignitat" i el "neofranquisme" de PP i Cs. Carrizosa ha respost aïrat i ha amenaçat de marxar del debat si no es retirava el que ha considerat un "insult". La moderadora, Ariadna Romans, ha demanat als ponents que respectessin el to i el llenguatge.

Enmig de les picabaralles entre constitucionalistes i independentistes, Elisenda Alamany ha intentat reivindicar el paper d'equilibrista de Catalunya en Comú-Podem. Ha acusat PP i Cs de "no passar pàgina del procés" i no parlar de polítiques socials perquè "si fa no fa tenen el mateix programa electoral" i també ha llançat un dard als socialistes. "Quan algú escolta més el PP que els seus alcaldes, desconnecta de la realitat", ha dit directament a Eva Granados. Alamany, però, també ha carregat contra el full de ruta que JxSí i la CUP han impulsat durant l'última legislatura. "Deixeu de parlar en nom de tots els independentistes, perquè no tots els independentistes estem a favor de la via unilateral", ha dit. Després de reivindicar els valors republicans de llibertat, igualtat i fraternitat, ha dit que Catalunya no és "més lliure, té més igualtat i més fraternitat" que fa 5 anys.

Des d'ERC, Roger Torrent ha volgut replicar Alamany burxant en el poc suport que té el referèndum pactat fora de Catalunya. "Amb qui pactaràs i negociaràs el referèndum?, li ha dit, donant a entendre que la via unilateral era l'única sortida per fer l'1-O. I Alamany li ha respost: "I amb qui pactaràs la independència?". El primer debat electoral escalfa motors per a la campanya i, sobretot, dona pistes de quines poden ser les aliances postelectorals.