ERC confirma que està negociant amb l'espai de Nuet i Alamany de cara a les generals i "més enllà"

ERC ha engegat aquest dilluns el procés de primàries de cara a les properes eleccions generals del 28 d'abril, mantenint la incògnita al voltant de si repetiran les dues principals figures al Congrés: Gabriel Rufián, que diverses fonts plantegen com a més probable, i Joan Tardà. Les assemblees territorials es reuniran per escollir els seus representants i el partit també estudia aliances amb altres formacions polítiques per concórrer plegades. Tal com va explicar l'ARA, els republicans ja negocien amb 'Sobiranistes', el corrent crític dels comuns que encapçalen Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet, de cara a incorporar el seu espai a les properes generals. La portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha confirmat en roda de premsa que hi estan negociant: "Amb 'Sobiranistes' s'estan explorant possibles acords que ens permetin veure si podem fer alguns passos conjuntament dels que vindran en les properes setmanes i mesos".

Aquest mateix dimecres, els comuns han respost en roda de premsa que circumscriuen aquestes negociacions a "una decisió personal de Nuet" i, en cap cas, a la voluntat del seu espai polític. El cas d'Alamany és diferent, ja que la setmana passada va anunciar que deixava el grup parlamentari dels comuns i també el partit. Tot i que va explicar que la seva intenció "a curt, mig i llarg termini" no passava per integrar-se en les llistes electorals d'una altra formació, 'Sobiranistes' i ERC fa setmanes que negocien la coalició.

"Sovint ERC ha actuat de porta d'entrada a l'independentisme per a moltes persones. He estat la ròtula per crear grans aliances i ho volem seguir sent", ha indicat Vilalta en referència al sector sobiranista crític amb la direcció dels comuns.

Per escollir el cap de llista d'ERC a les generals, els candidats que desitgin participar en les primàries hauran de ser avalats o bé per 1/3 de la direcció, o bé pel 25% del Consell Nacional o bé pel 5% de la militància. Tot apunta que Gabriel Rufián repetirà com a cap de llista dels republicans a Madrid.

No hi haurà llistes unitàries

Pel que fa a les aliances amb la resta de forces sobiranistes, la portaveu d'ERC ha descartat candidatures unitàries. No n'hi haurà a les generals ni a les europees -Esquerra es presenta a aquestes últimes amb el BNG i EH Bildu- però tampoc serà la tònica general de les municipals, segons ha explicat Vilalta. La voluntat el partit és, en la línia del que va plantejar el cap de llista per Barcelona, Ernest Maragall, en un article d'aquest passat cap de setmana a l'ARA, acordar un compromís d'unitat entre les forces sobiranistes. Un acord que passi per pactes post-electorals basats en "la defensa del dret a l'autodeterminació i la fi de la repressió".

Vilalta ha explicat que ERC plantejarà un acord similar a totes les forces sobiranistes, sense detallar si també hi incloïa els comuns o només se circumscrivia a les plataformes netament independentistes. "No volem deixar que es perdi cap vot republicà en les eleccions dels propers mesos", ha assenyalat.

"Arrimadas és mereix l'Òscar a la irresponsabilitat"

Vilalta no ha volgut dedicar gaire temps a la visita d'aquest passat cap de setmana de la cap de l'oposició, Inés Arrimadas, a Waterloo, per dirigir-se -d'esquenes- a Carles Puigdemont. "Com que aquest cap de setmana s'ha celebrat la gala dels Òscars, podríem dir que Inés Arrimadas es mereixeria l'Òscar a la irresponsabilitat i el ridícul". Arrimadas i un grup de diputats de Ciutadans es van plantar davant la 'Casa de la República' per dir-li a Puigdemont que "la República no existeix", però van rebutjar reunir-se amb l'expresident de la Generalitat.