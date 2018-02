ERC considera "lògic" pensar que Puigdemont no podrà ser un president efectiu però insisteix que és l'únic candidat

El president d'ERC, Oriol Junqueras, creu que Carles Puigdemont no podrà ser un president efectiu perquè l'Estat no ho permetrà. Ho explica en una entrevista a Telecinco que va ser resposta ara fa quinze dies, segons fonts republicanes. En tot cas, el partit considera que és "lògic" pensar que Puigdemont no podrà exercir de president, tenint en compte l'actitud de l'Estat, que ja ha advertit que ho impedirà per tots els mitjans. Ara bé, de moment Esquerra no ha demanat a JxCat que canviï de candidat i insisteix que Puigdemont és "l'únic candidat" a la investidura, una aparent contradicció que s'explica, segons el portaveu dels republicans, perquè el context no és normal: "En qualsevol altra circumstància, qui té més vots és qui ha de ser el president".

Esquerra fa setmanes que afirma que no acceptarà una investidura simbòlica, si això no permet acabar amb el 155 i poder definir un govern "efectiu" des de Catalunya. Junqueras ha anat un pas més enllà considerant que Puigdemont no pot ser el candidat efectiu que reclamen els republicans. Però amb una negociació amb JxCat que s'està allargant més del que preveien, des del partit eviten demanar un pas al costat del president per desbloquejar la situació. "Hem traslladat aquí i allà que treballem per garantir la legitimitat del president Puigdemont", ha insistit Sabrià.

La "legitimitat" de Puigdemont no ha d'anar necessàriament lligada a la seva investidura. Aquí rau el principal punt de conficte entre JxCat i ERC. La candidatura del president no vol que la seva investidura sigui simbòlica i fins i tot ha plantejat una reforma de la llei de la presidència per permetre una investidura a distància. Sabrià ha explicat que propostes "parcials" com aquesta "no sumen", ja que és imprescindible, segons ell, que abans s'arribi a un acord global que inclogui, a més d'una investidura efectiva, un acord per formar govern, un pla de govern i també un pla de legislatura. Per això, si no existeix aquest acord global, els republicans no es comprometen a donar suport a la reforma de la llei de la presidència.

D'altra banda, Sabrià ha descartat que Junqueras proposi Marta Rovira com a presidenta de la Generalitat, tal com Telecinco havia deduït d'una de les respostes de l'entrevista. Segons el portaveu d'Esquerra, el president del partit es referia a Rovira com una "geganta" preparada per assumir el lideratge d'ERC i no pas per rivalitzar amb algú de la llista de JxCat com a possible presidenciable.