ERC no descarta una nova DUI si l’Estat rebutja el referèndum

De l’esborrany de la ponència política d’ERC presentat ara fa uns mesos al text que es votarà avui a La Farga de l’Hospitalet de Llobregat hi ha tants canvis que costa de reconèixer. La unilateralitat recupera el protagonisme en un document -a què ha tingut accés l’ARA- que preveu la possibilitat de tornar a apostar per una declaració d’independència si l’Estat es nega a pactar un referèndum d’autodeterminació. La via dialogada és la “preferida i desitjada” per Esquerra, però la paciència no serà infinita. La “desobediència civil”, que haurà de comptar amb una “coordinació perfecta” amb les institucions catalanes, i la “resistència no violenta” seran les protagonistes -s’explica en la ponència- en cas que la negociació amb l’Estat no arribi “a curt termini”. La militància va presentar més de 1.400 esmenes a la proposta de la direcció i durant les últimes setmanes s’ha estat transaccionant per arribar finalment a un text que satisfaci les bases. Fins i tot es recorre a Kosovo, un exemple llargament reivindicat pel partit, però apartat dels discursos públics durant els últims mesos, per definir com hauria de ser la nova DUI.

El que no canvia és el convenciment que s’ha d’ampliar la base per fer efectiva la República proclamada el 27 d’octubre i que té en l’1-O el seu “moment fundacional”, com subratllava ahir la portaveu del partit, Marta Vilalta. L’1 d’octubre també guanya pes en la ponència, tal com reclamaven les bases, i ara es considera “la principal referència i font fonamental de legitimitat”. Per forçar l’Estat a negociar, caldrà “un procés d’àmplia mobilització de les forces polítiques i socials partidàries de la República Catalana”, i la col·laboració amb els sectors “més progressistes” de l’Estat i d’Europa.

“Sentiu-vos-en orgullosos”

“Cap partit ha donat tant per arribar fins aquí. I cap està pagant un preu tan alt. Sentiu-vos-en orgullosos”. El president d’ERC, Oriol Junqueras, va irrompre amb contundència en la conferència nacional del partit, que ahir va reunir 1.200 militants a La Farga de l’Hospitalet. Un missatge dirigit tant a la dissidència interna -la secretària general, Marta Rovira, hi va incidir a través de videoconferència- com a les crítiques de la resta de l’independentisme. El portaveu adjunt d’ERC al Congrés, Gabriel Rufián, va ser l’encarregat de llegir la carta en què Junqueras rebutja les “lliçons” i les crítiques contra el pragmatisme del partit. D’una banda, va assegurar que el camí de retorn a l’autonomisme no passa per la conferència d’ERC sinó pels “discursos nacionalistes excloents”, i, de l’altra, va apel·lar al seu partit com el salvador del referèndum de l’1-O: “ERC es va haver de carregar tota la feina i la responsabilitat a l’esquena al juliol per salvar l’1 d’octubre”. Comentaris que no van agradar al PDECat, que es va afanyar a mostrar el seu descontentament. “Per la gent que va ser apallissada, pels que van dormir a les escoles, pels que van guardar les urnes, pels que van exposar-se al risc, pels que van lluitar per la democràcia... l’1-O és patrimoni de tots!”, piulava a Twitter la coordinadora general del partit, Marta Pascal.

Si la militància aprova avui la ponència, Esquerra recuperarà un discurs més assimilable al que defensava abans de la DUI sense renunciar a exigir la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Ahir dos llaços grocs recordaven en primera fila que són un dels partits més castigats per la repressió de l’Estat.