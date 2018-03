ERC evita parlar d'investir Puigdemont i considera "prioritari" que surti en llibertat

Esquerra no vol tornar a l'escenari d'intentar investir Carles Puigdemont. La crida de la CUP i JxCat a recuperar la seva presidència no és corresposta pels republicans i consideren "prioritari" que surti en llibertat, després de ser detingut a Alemanya. "Estem pendents de la situació i la prioritat és la defensa personal", ha assenyalat aquest dilluns el fins ara portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, que serà rellevat per Marta Vilalta al càrrec.

ERC ha decidit "recollir el guant" del president del Parlament, Roger Torrent, per bastir un "front com més ampli millor" contra la repressió. Sabrià ha assegurat que la "situació és d'alarma" i que estan en contacte permanent amb partits i entitats d'arreu del país per donar una resposta com la del "no a la guerra, la de la defensa de l'escola catalana o el transvasament de l'Ebre".

Sobre la formació de govern, Sabrià ha reiterat que ha de ser "efectiu" per "recuperar les institucions" i ha apuntat que ha de ser al "més aviat possible". Tanmateix, ha deixat clar que no podrà ser "immediat", després de la candidatura fallida de Jordi Turull i pel fet que s'ha de buscar un nou nom. Tot i no avalar la investidura de Puigdemont, ERC s'ha sumat a les propostes de resolució presentades al Parlament perquè es protegeixin els drets de Carles Puigdemont i Jordi Sànchez a ser investits. "Hem de fer compatible la defensa dels drets i fer valdre la majoria independentista i disposar d'un govern efectiu", ha subratllat.

Interpel·lat per l'oferiment de la CUP a entrar a la mesa del Parlament per "facilitar" la investidura de Puigdemont, Sabrià ha considerat que la majoria independentista ja està reflectida amb els membres de JxCat i ERC i ha rebutjat que els anticapitalistes en formin part.

Sobre els enfrontaments de manifestants i Mossos d'Esquadra aquest diumenge en algunes mobilitzacions, Sabrià ha deixat clar que "aquestes imatges no són positives" i ha fet una crida a la "serenitat". "No ens ajuden i hem de fer el possible perquè no es tornin a repetir", ha assenyalat el portaveu republicà. Preguntat per si és un problema que es produeixin simultàniament diverses mobilitzacions, el dirigent d'ERC s'ha mostrat partidari que hi hagi més "coordinació".

Marta Rovira està "bé"

Preguntat per la situació de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, Sabrià no ha volgut confirmar si es troba a Suïssa i s'ha limitat a remarcar que ha mantingut contacte amb la formació. "Està bé, activa i amb ganes d'exercir de secretària general del partit", ha afirmat Sabrià.