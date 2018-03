JxCat, ERC i la CUP insten el Parlament a adoptar mesures que garanteixin la investidura de Puigdemont

Després de la detenció de Carles Puigdemont i dels empresonaments divendres de cinc líders independentistes, les tres formacions republicanes volen donar una resposta conjunta a la situació política i denunciar la repressió.

És per això que, un cop l'ONU ha dictat mesures cautelars en què reclama a Espanya que garanteixi els drets polítics de Jordi Sànchez, els independentistes volen reflectir aquesta resolució favorable al Parlament. Aquest dilluns, JxCat, ERC i la CUP han presentat dues resolucions conjuntes en què es demana al Parlament que es "garanteixin" els drets polítics de Carles Puigdemont, així com també Jordi Sànchez i Jordi Turull, inclòs el seu dret de presentar-se a la investidura per ser presidents de la Generalitat. Una elecció que fins ara ha estat vetada pel Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem.

En aquest sentit, constaten en l'exposició de motius, un altre cop, que Puigdemont és qui reuneix la majoria per ser investit després de les eleccions del 21 de desembre. Ara bé, això no vol dir que els grups tornin de moment al punt de partida i vulguin proposar ara formalment Puigdemont de candidat. De fet, ERC ja ha posat el fre: aquest matí ha evitat parlar d'una investidura del president i ha dit que la "prioritat" és que surti en llibertat.

Aquestes dues propostes de resolució es debatrien en un ple convocat d'urgència per aquesta setmana -probablement dimecres- i que s'ha de concretar al llarg del dia en una nova reunió de la mesa i la Junta de Portaveus a dos quarts de quatre d'aquest dilluns a la tarda per admetre a tràmit les propostes de resolució i decidir l'ordre del dia de ple d'urgència.

En la reunió d'aquest matí, els independentistes han demanat un ple per debatre aquestes propostes de resolució i per discutir, a més, l'informe del Síndic de Greuges sobre l'1 d'octubre, que també es refereix a la regressió de drets polítics a Espanya.

Ple ordinari el 5 d'abril

D'altra banda, la setmana que ve, el 5 d'abril, està previst un ple ordinari en què s'han de convalidar dos decrets llei -un de pressupostos i el de la paga extra de funcionaris-, la creació de la comissió d'investigació sobre els atemptats del 16 d'agost a Barcelona i Cambrils, i la designació de diputats per debatre al Congrés la iniciativa de l'eutanàsia. A més, també es votarien els nous senadors per designació autonòmica i es nomenarien els diputats interventors.