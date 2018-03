L'ONU demana a l'estat espanyol que garanteixi els drets polítics de Jordi Sànchez

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides ha instat aquest divendres l'estat espanyol a "prendre totes les mesures necessàries" per garantir els drets polítics de Jordi Sànchez. La resolució, emesa amb urgència des del Comitè de Drets Humans, respon a la demanda que aquesta mateixa setmana va presentar la defensa de Sànchez. L'ONU no assenyala cap incompliment per part de l'Estat però insisteix en recordar-lo que ha de fer tot el possible perquè els drets polítics de Sànchez siguin respectats.

Dimarts passat l'expresident de l'ANC anunciava davant la sala d'apel·lacions del Tribunal Suprem que renunciava a l'acta de diputat i, per tant, també a la investidura com a president. Sànchez va afirmar en una entrevista per a l'ARA que "la negativa del Suprem a la investidura és molt greu i gens ajustada a dret", reconeixent que li causava "un dany irreparable".



Ja fa més de cinc mesos que Jordi Sànchez entrava a la presó de Soto del Real acusat d'un delicte de rebel·lió i sedició per les manifestacions davant la conselleria d'Economia del 20 de setembre, juntament amb el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Aquest divendres, i després de diverses peticions de llibertat fallides, el magistrat del Suprem Pablo Llarena ha anunciat en la interlocutòria de processament que es mantenen les mesures cautelars per a Sànchez i Cuixart, així com per al vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d'Interior Joaquim Forn, presos al centre penitenciari d'Estremera des del passat 2 de novembre.