ERC emplaça Sánchez i Torra a activar la taula de negociació després de la reunió de dijous

ERC vol que la reunió del dijous entre el presidents Pedro Sánchez i Quim Torra serveixi per posar en marxa la taula de negociació entre governs acordada pel PSOE amb ERC. "Dijous hi ha la reunió entre presidents i els emplacem a formalitzar l'acord per convocar la taula entre governs, que s'ha de reunir com més aviat millor i que no s'ha d'ajornar encara que hi hagi eleccions", ha deixat clar la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa.

Després d'assenyalar que desconeix si Torra proposarà o no una data per reunir la taula de negociació, Vilalta ha rebatut la proposta del president de posar en mans dels partits i les entitats independentistes com s'afronta aquesta taula afirmant que és "bo" però no una "condició necessària".

La dirigent republicana ha admès que en la primera reunió de la taula de negociació entre governs no es resoldrà el conflicte, però ha deixat clar que consideren imprescindible aprofitar-la "per activar la via política per defensar el final de la repressió, l’amnistia i el dret a l’autodeterminació". De fet, Vilalta ha defensat la necessitat de no aixecar-se de la taula encara que el govern espanyol refusi d'entrada la petició d'amnistia i autodeterminació.

En qualsevol cas, ERC sí que ha avisat que si la mesa de negociació no avança, difícilment prosperaran, per exemple, els pressupostos generals de l'Estat perquè els republicans condicionen el seu suport a l'estabilitat de la legislatura a la continuïtat del diàleg.

La portaveu del Govern i consellera de la Presidència, Meritxell Budó (JxCat), ha reiterat que aquesta cita hauria de servir per fixar les bases de la futura taula de negociació entre el govern català i l'executiu central. La taula s'hauria de reunir en les properes setmanes, després que dijous passat Sánchez rectifiqués la seva intenció de posposar-la sine die. El president espanyol ha mostrat molts vaivens en la seva posició envers el president català, però al final l'ha acabat acceptant com un interlocutor vàlid. Budó ha insistit en que aquesta taula hauria de poder comptar amb la presència d'un "mediador" encarregat de "certificar tot allò" que es parli en ella i ha insistit que Torra portarà a la trobada la demanda d'una amnistia i de l'autodeterminació.

El PSC continua defensant la taula, però demana "confiança" al Govern

Precisament, el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha respost a la portaveu del Govern, Meritxell Budó, i li ha reclamat "confiança" perquè la taula de diàleg sigui útil i tiri endavant: "Si no hi ha confiança, per què es reuneixen?. En aquest sentit, Miquel Iceta ha tornat a tancar la porta a incorporar la figura d'un mediador en aquesta taula. "Una taula de governs no necessita mediadors", ha afirmat. Pel líder socialista, les reunions de govern a govern han de partir del "reconeixement" mutu de les dues parts com a interlocutors vàlids i, per tant, no fa falta la figura d'un mediador, ha defensat.

Així, Iceta ha deixat clar que des del PSC continuen donant "legitimitat" a aquesta eina per al diàleg amb Catalunya malgrat l'anunci d'avançament electoral que va fer Torra la setmana passada: "No qüestionem legitimitat del president Torra i el seu govern, estem disposats a dialogar". En roda de premsa, Iceta ha tornat a reclamar al president de la Generalitat que ampliï els temes a tractar i que no només se cenyeixi a parlar de l'autodeterminació i l'amnistia. En aquest sentit, segons ha explicat el líder socialista, el president de la Generalitat va mostrar-se disposat a ampliar el ventall de temes i incloure, per exemple, els efectes del temporal Gloria, tal com li ha reclamat algun dels alcaldes de les Terres de l'Ebre aquest cap de setmana.

Els comuns reclamen a Torra que no en faci un ús "partidista"

Per la seva banda, els comuns han tornat a posar en valor la reunió entre Torra i Sánchez d'aquest dijous, ja que suposa "sortir de l'excepcionalitat política que viu Catalunya. Ara bé, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat al president Torra que "no tingui la temptació" de fer servir la taula de diàleg i la reunió amb el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, "com a eina partidista en període electoral". En roda de premsa a la seu del partit, Mena ha reclamat al president que les converses serveixin "per pensar en els interessos dels catalans i no en els partidistes de JxCat". També en relació a la taula, ha recordat que "tothom haurà de fer renúncies" i ha situat com a objectiu "un acord de consens".



A més, Mena també ha tornat a censurar el Govern "Torra-Aragonès" que, ha assegurat, "està esgotat", però també ha enviat altre dard a JxCat, quan els ha avisat que "la unilateralitat i la confrontació estèril" també estan "esgotades" i ha opinat que "una etapa de diàleg i desbloqueig" és "incompatible" amb l'actual executiu. En aquest sentit, el portaveu dels comuns ha tornat a demanar a ERC i el PSC que aparquin els vetos inicials i apostin per traslladar les aliances a l'Estat, a Catalunya.