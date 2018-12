ERC refusa la via eslovena: "Sempre hem defensat la via escocesa"

ERC ha refusat avui sense matisos la via eslovena que ha defensat el president Quim Torra per assolir la independència després de visitar aquest país el cap de setmana. "No ens podem comparar amb altres països perquè els contextos són molts diferents", ha dit la portaveu dels republicans, Marta Vilalta. En aquest sentit, la dirigent republicana ha posat èmfasi en les diferències entre Catalunya i Eslòvenia: "Volem aconseguir un suport majoritari a la independència, i a Eslovènia es donava aquest fet, i al mateix temps no volem que hi hagi cap episodi de violència al nostre país".

Vilalta ha validat les paraules del president del Parlament, Roger Torrent, que ha apostat per la via escocesa com l'"única" amb què es pot resoldre el conflicte català. En declaracions als mitjans des de les portes de Lledoners després de visitar els presos polítics, Torrent ha evitat valorar el discurs de Quim Torra en què va apel·lar a la determinació dels eslovens, i ha posat l'accent en l'estratègia que "connecta amb el 80% de la població del país", que és la"cívica, democràtica i pacífica". Les paraules de Torrent contrasten amb les de l'exconseller de Salut Toni Comín, que ha assegurat que la independència "no es podrà fer per la via britànica ni la canadenca".

"Sempre hem defensat la via democràtica i pacífica per avançar conjuntament i arribar a la independència, i aquesta via la volem tan ampla com sigui possible i on hi càpiga tothom", ha insistit la portaveu republicana, que ha reiterat que "aquest és un sentiment majoritari a la societat catalana i el mateix Govern així ho ha expressat". Vilalta ha deixat clar que aquesta polèmica no ha de ser un fre a l'hora de negociar els comptes amb els comuns, que han exigit una rectificació a Torra: "Les declaracions que es puguin fer no poden ser una excusa per no negociar els pressupostos".

Coincidint amb el Dia Internacional dels Drets Humans, Vilalta ha dit que "l'Estat té al·lèrgia a la democràcia" i ha advertit que la repressió no els podria fer retrocedir "en el camí per aconseguir la República Catalana". En contraposició amb aquesta estratègia repressiva, Vilalta ha tornat a reivindicar la via democràtica i pacífica per assolir la independència. "Ho fem manifestant-nos i reivindicant el diàleg i el pacte", ha dit després de remarcar que no renunciaran "a cap via per aconseguir la independència".

Sobre les accions que han portat a terme aquest cap de setmana els CDR i davant l'aturada de país que es preveu el 21-D per protestar contra el consell de ministres que es farà a Barcelona, Vilalta ha assegurat que "ERC respecta totes les mobilitzacions cíviques i majoritàries, i cal traçar una estratègia conjunta perquè siguin tan majoritàries com sigui possible". "És normal que la gent es vulgui manifestar contra el govern espanyol, que nega una sortida política, i cal que la mobilització sigui útil i cívica, i això és el que intentarem coordinar amb la resta d'entitats", ha dit després de sentenciar que no entén per què el govern espanyol ve aquí a celebrar el consell de ministres. "És una provocació, perquè no volen afrontar amb valentia la situació que s'està vivint a Catalunya", ha dit, com ja va fer la portaveu del Govern, Elsa Artadi, la setmana passada, i ha assegurat que comparteixen el malestar amb les entitats independentistes.

Sobre l'advertència de la portaveu del govern espanyol, Carmen Calvo, d'emprendre accions legals per les accions del CDR d'aquest cap de setmana, Vilalta ha minimitzat l'avís i ha instat Madrid a no "inhibir-se de les seves responsabilitats d'afrontar el futur polític de Catalunya".

Pel que fa a la reunió de Torra amb el conseller d'Interior, Miquel Buch, que es va celebrar ahir al Palau de Pedralbes i que no va comportar cap canvi a la cúpula dels Mossos després de les polèmiques càrregues a Girona i Terrassa de dissabte, tot i que el president ho havia sol·licitat, la dirigent republicana ha explicat la posició del seu partit: "ERC està al costat dels Mossos perquè és una policia de primer nivell, i no volem que hi hagi cap ombra de dubte. I per garantir aquesta exemplaritat hem demanat que es puguin valorar les actuacions i es puguin corregir les decisions que no hagin estat encertades".