ERC obre un expedient informatiu a Salvadó però el manté en el càrrec

"No sé què decidiré fer les pròximes hores. Com sempre, estaré a disposició del que consideri el meu partit”, deia diumenge a Facebook el secretari general adjunt d’ERC, Lluís Salvadó. I el partit ha decidit expedientar-lo per un incompliment del codi de conducta, però mantenir-lo en el càrrec de secretari general adjunt. Ha estat un dia intens de reunions a Esquerra per resoldre la crisi provocada per la filtració divendres passat d’un àudio amb comentaris masclistes del número 3 del partit. Al matí, la permanent nacional i, a la tarda/vespre una reunió del grup parlamentari que s'ha allargat durant diverses hores. En totes dues, Salvadó ha pogut explicar-se,

Les joventuts d’Esquerra havien reclamat el cessament de Salvadó i la sectorial de Dones del partit es va oposar amb contundència als seus comentaris i als de l’alcalde de Sant Carles de la Ràpita, Josep Caparrós, amb qui parlava en la conversa enregistrada per la Guàrdia Civil el passat mes de juliol. "Ell mateix ha reconegut que eren comentaris inacceptables i se n’ha mostrat avergonyit. Les disculpes són necessàries, però no ens permeten donar el tema per tancat", ha explicat aquest dilluns el portaveu del partit, Sergi Sabrià.

Serà l'executiva nacional qui decideixi la sanció. L’incompliment del codi de conducta li pot comportar una falta lleu, que no té conseqüències més enllà de la censura a la seva actitud, encara que es tracti d’una conversa en l’àmbit privat. Entre d’altres, els republicans consideren "impròpies o d’assetjament" els "comentaris despectius, els acudits pujats de to, el llenguatge injuriós, les insinuacions de caire sexual i els comentaris inapropiats sobre el físic o l’aspecte d’una persona".

Segons fonts del partit, el més probable és que Salvadó no sigui apartat definitivament de la direcció ­–ni se li reclami que deixi l’acta de diputat– perquè es fa difícil pensar que els òrgans interns considerin que ha comès una falta greu, que sí comporta la separació temporal del partit, o una de molt greu, que comporta l’expulsió.

Divendres passat també van reclamar la seva dimissió des de la CUP, el PSC, els comuns i també el PP. De fet, els populars hi van insistir dissabte quan el president del partit a Catalunya,Xavier García Albiol, va remarcar que Salvadó hauria de presentar la dimissió "immediatament". Se’n van mantenir al marge de la polèmica des del PDECat i JxCat i Ciutadans, que va criticar els comentaris, no en va reclamar obertament la dimissió.

Denúncia a 'Espejo Público'

Esquerra també va confirmar ahir que presentarà una denúncia per la filtració de la conversa. No ho farà contra el jutge –el responsable del sumari contra l’1-O– ni contra la Guàrdia Civil –que va efectuar les gravacions–, sinó contra el programa d’Antena 3 que va emetre l’àudio, ‘Espejo Público’.

Sabrià va elogiar la tasca que Salvadó ha fet els darrers 30 anys "pel partit i pel país" i va qualificar de joc brut la filtració de la conversa: “L’Estat fa servir totes les eines al seu abast per destruir ERC, perquè sap que som l’eina més potent per acabar amb l’oligarquia política i econòmica”.

Les referències de Salvadó a la dificultat per trobar dones que es dediquin a la política i a la grandària de les "mamelles" que havia de tenir la consellera d’Ensenyament li han comportat un expedient disciplinari i la reprovació pública. Ara haurà de demostrar que tot era una "anècdota", com ell mateix ha defensat