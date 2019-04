ERC guanyaria clarament les eleccions, seguida del PSC, i JxCat només obtindria 4-5 escons, segons el CIS

L’ últim baròmetre del Centre d’Investigacions Sociològiques abans de les eleccions del 28 d’abril, publicat aquest dimarts, situa a ERC com a guanyadora de les eleccions, seguida pel PSC, i superaria amb molta claredat Junts per Catalunya.

Així, mentre que els republicans sumarien 17 o 18 escons (ara en té 9), els socialistes n’obtindrien de 12 a 14 (7), i la candidatura de Jordi Sànchez assoliria només entre 4 i 5 escons (8). En comú Podem, per la seva banda, obtindria un dur correctiu fins als 5 o 7 seients al Congrés (12), després de guanyar els comicis el 2015 i el 2016.

Entre els partits nacionalistes espanyols, Ciutadans guanyaria la partida al PP, amb quatre escons, davant de l’únic seient que obtindria la candidatura de Cayeta Álvarez de Toledo, que només s’asseguraria el seu escó i es veuria fins i tot superada per Vox, per a qui el CIS preveu una entrada amb força a Barcelona, amb tres escons, per sobre fins i tot de JxCat a la demarcació. A Barcelona hi podria entrar també el Pacma, amb entre zero i un diputat.