ERC torna a incorporar el referèndum al programa electoral cinc anys després

El referèndum d'autodeterminació torna a ser la pedra angular del discurs dels principals partits independentistes, un cop comencen a assumir que la de l'1-O no va ser la consulta definitiva. I aquest fet s'evidencia en els programes electorals que els partits presenten per a les eleccions generals del proper 28 d'abril. ERC, per exemple, recupera el referèndum d'autodeterminació set anys després que ho fes per última vegada, en les eleccions europees del 2014.

Els republicans ho han confirmat aquest dilluns en roda de premsa, malgrat que el programa encara està pendent de les últimes revisions. "El dret a la ciutadania a exercir el dret a l'autodeterminació a través d'un referèndum" serà un dels deu punts principals del programa amb què Esquerra opta a guanyar les eleccions generals per primera vegada des de la restauració de la democràcia a l'Estat.

En les eleccions catalanes del 2012 ja van portar el referèndum: "Ens posarem a treballar immediatament perquè, en la propera legislatura, se celebri un referèndum per tal que Catalunya esdevingui, al més aviat possible, un nou Estat independent d’Europa". Des d'aleshores, però, havien interpretat que ja existia un mandat majoritari a favor de la independència.

I, en les europees, en les quals ERC no es presenta per governar, ho incorporava en el punt en què defensava la internacionalització del Procés: "L'agenda europea i internacional del procés cap a la independència consisteix a fer-se ressò de l’exigència de celebrar el referèndum, com a via per solucionar la causa dels catalans, a la qual l'estat espanyol no proporciona cap solució viable. L'objectiu és que l'Estat espanyol se senti internacionalment pressionat si prohibeix la consulta, o no en reconeix el resultat i tanca totes les vies homologades que dirimeixen processos similars". El 9 de novembre d'aquell any es va celebrar la primera consulta independentista organitzada pel Govern.

Del "plebiscit" del 27-S al "Fer República" del 21-D

Les "plebiscitàries" del 27 de setembre del 2015 van ser la primera ocasió per deixar pes escrita la nova estratègia. Esquerra, en coalició amb el PDECat, es va presentar sota el paraigües de la candidatura Junts pel Sí, que detallava un full de ruta de divuit mesos per arribar a la independència. L'únic referèndum que es contemplava aleshores era el que s'hauria de convocar per ratificar la hipotètica nova Constitució catalana.

Els següents comicis no van trigar en arribar. Les eleccions generals es van convocar per a finals del 2015 i es van haver de repetir el 26 de juny del 2016. Aleshores, ERC considerava que el "plebiscit" per la independència ja s'havia guanyat el 27-S i va anunciar públicament que aquelles serien les últimes eleccions espanyoles a les que es presentaria. A més, del referèndum no en feien més que una caricatura proposada pels comuns: "La promesa de referèndum pactat que proposa Podem és fer volar coloms. No té cap sentit, per tant, fiar-ho tot a l’espera de l’autorització d’un referèndum. És la nova versió del conte de fades amb menys credibilitat que l’'apoyaré' de Zapatero. Perquè ja s’ha demanat 16 vegades i és l’únic tema que a l’Estat genera unitat en contra".

Aquella campanya electoral va estar marcada per les continues enganxades pel referèndum entre la candidatura d'ERC, encapçalada per Gabriel Rufián, i la dels comuns, liderada per Xavier Domènech.

Fins el 28-A, les últimes eleccions a Catalunya han estat les del 21 de desembre del 2017. Unes eleccions convocades pel govern espanyol un cop aplicat l'article 155 de la Constitució. Una ERC a contrapeu, amb el líder i diversos consellers empresonats i a l'exili, es va presentar als comicis amb la promesa de "Fer República" i de "treballar per fer efectiu el reconeixement del dret a l’autodeterminació exercit pel poble de Catalunya al referèndum de l’1 d’octubre".

Set anys després, els republicans tornen a jugar la carta de la consulta. Aquest dilluns la portaveu del partit, Marta Vilalta, ha subratllat en roda de premsa que "sempre" han defensat el dret a l'autodeterminació perquè és una de les opcions de consens a Catalunya. "Sempre hem pensat que és una de les millors opcions perquè tothom pugui decidir", ha explicat, tot citant l'últim Baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), que eleva fins prop del 80% el suport de la ciutadania a un referèndum per decidir el futur de Catalunya.