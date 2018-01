ERC no garanteix encara investir Puigdemont

Els noms de la mesa del Parlament

Després de setmanes de dubtes i negociacions, ERC només es va comprometre ahir a fer de Carles Puigdemont el candidat a la investidura, però no a votar-hi a favor. Junts per Catalunya i els republicans van anunciar a la tarda el segon acord en una setmana que, teòricament, desbloquejava la investidura. En un comunicat conjunt, JxCat es comprometia a votar com a president del Parlament Roger Torrent i, a canvi, “en la línia de la restitució de les institucions, ERC i JxCat” acordaven “donar suport al molt honorable Carles Puigdemont com a candidat a la presidència de la Generalitat”, afirmava el text.

Fonts de JxCat assumeixen que parlar de la investidura inclou qualsevol de les fórmules de les quals s’havien parlat fins ara, és a dir, bàsicament a distància. “Per qualsevol dels mitjans disponibles”, insistien des de la llista de Puigdemont. En canvi, des d’ERC, tot i haver avalat el comunicat, es remarcava a última hora de la nit que encara no està garantit el seu suport a la investidura de Puigdemont. Simplement s’han compromès al fet que Torrent el designi candidat, com formalment li pertocarà com a president del Parlament.

Els republicans no han superat les reticències a la fórmula telemàtica o per delegació que planteja Junts per Catalunya per fer president Puigdemont des de Brussel·les, tot i que assumeixen que, ara per ara, no hi ha cap alternativa a la reelecció. Encara queden dues setmanes de negociacions per arribar a un pacte que, si es produeix, seria el tercer cop que s’anuncia.

La llista que encapçala Puigdemont no té cap intenció de canviar els plans tot i el contundent informe dels lletrats del Parlament, que rebutgen frontalment l’absència a l’hemicicle del candidat a la presidència de la Generalitat. Ahir les negociacions entre els dos grups es van allargar fins les vuit del vespre als despatxos del Parlament. Per part d’ERC van participar a les negociacions el secretari d’Economia, Pere Aragonès; el diputat i ex secretari general de la Vicepresidència, Josep Maria Jové, i el cap de gabinet de la secretària general del partit, Jordi Bacardit. Per la banda de JxCat, tres dels principals membres de la direcció, com Elsa Artadi, Eduard Pujol i Albert Batet, entre d’altres. Tot i la redacció conjunta del comunicat, les interpretacions divergeixen i l’únic que està clar, a hores d’ara, és que Torrent serà nomenat avui president del Parlament.

ERC haurà de decidir si canvia el criteri que el mateix Torrent havia fixat la setmana passada: respectar l’opinió dels lletrats sobre la investidura a distància de Puigdemont: “No correspon a ERC valorar els aspectes tècnico-jurídics, sinó als lletrats del Parlament, que han de definir com s’interpreta el reglament en allò que estigui subjecte a diferents interpretacions”, va apuntar, abans que els juristes haguessin emès el seu informe. Esquerra fins i tot ha demanat l’opinió dels seus advocats per saber si legalment existeix alguna escletxa en una qüestió que preocupa molt al partit.

Dissabte passat la número 2 dels republicans, Marta Rovira, va demanar a l’independentisme que actuï amb “realisme”, i al partit no convenç una investidura que, si és anul·lada pel Constitucional, pot prorrogar el 155 a Catalunya.

ERC va atorgar als lletrats del Parlament la potestat d’interpretar el reglament de la cambra, i si acaba avalant finalment la investidura a distància de Puigdemont Roger Torrent tindrà la primera patata calenta de la legislatura.

Fonts parlamentàries consultades per l’ARA assumeixen que davant l’absència del candidat els grups de l’oposició demanaran una reunió de la mesa per aturar la investidura. Serà en aquest moment que Torrent haurà de decidir si assumeix la responsabilitat de tirar endavant la sessió malgrat l’informe dels serveis jurídics del Parlament. “Pel sol fet de ser una situació nova hi ha gent que dona per fet que és il·legal, i no ho és”, insistia ahir Eduard Pujol en declaracions a TV3. Fonts de JxCat consideren que els lletrats del Parlament van “extralimitar-se” en el seu informe.

En el seu comiat com a presidenta del Parlament, Carme Forcadell ja va apuntar que el pròxim president hauria de ser algú “lliure de processos judicials” per poder prendre decisions sense la càrrega que, per exemple, arrossega ella. Torrent no té, de fet, cap advertiment directe del Tribunal Constitucional per evitar la investidura a distància. La seva situació es complicaria si el TC anul·lés la investidura i ell desobeís el tribunal.

El president més jove

Torrent (Sarrià de Ter, 1979) serà el president més jove de la història del Parlament. És un dels valors de futur d’ERC i ja es preveia que en aquesta legislatura prengués un rol protagonista, o bé al Parlament o fins i tot al Govern. La passada legislatura ja va ser el portaveu adjunt de JxSí a la cambra i s’havia convertit en una de les persones de la màxima confiança de Marta Rovira. Torrent és diputat des del 2012 i alcalde del seu poble, Sarrià de Ter, des del 2007, un càrrec que deixarà aviat per convertir-se en la segona autoritat del país. “El meu primer objectiu serà tornar a posar la institució al servei de la ciutadania i no de les forces del 155, i materialitzar el mandat democràtic sorgit de les urnes el 21 de desembre”, va indicar ahir a través d’un comunicat. Politòleg i màster en estudis territorials i urbanístics, ha sigut un dels negociadors principals d’ERC durant les últimes setmanes.

Avui rebrà els vots d’ERC, de JxCat i probablement de la CUP i superarà el candidat de Ciutadans, José María Espejo-Saavedra, que ocuparà una de les dues vicepresidències. L’altra serà per al diputat de JxCat Josep Costa. Ahir Ciutadans encara insistia a acusar els comuns d’impedir una mesa sense majoria independentista. La mesa, amb majoria independentista, la completaran la diputada d’ERC Alba Vergés, el de Cs Joan García, el del PSC David Pérez i un altre de JxCat que ahir al vespre encara no s’havia fet públic.

Abans que es triessin els membres de la mesa, el Parlament haurà de decidir si accepta la delegació de vot dels presos polítics i dels diputats a Brussel·les. Ho farà la mesa d’edat, que ahir pràcticament tots els grups assumien que acceptaria la delegació per als presos però no per als exiliats. Ernest Maragall, a qui ERC va sondejar per presidir el Parlament, serà amb 75 anys el president de la mesa d’edat.

El Parlament tornarà avui a vestir-se de gala. No ho feia des del 27 d’octubre, dia d’una proclamació d’independència que va acabar amb el 155 i unes noves eleccions. El 21-D, però, ha deixat la política catalana tan enrevessada com abans.

DAVID PÉREZ

L’únic representant del PSC a la mesa repeteix de la passada legislatura. Nascut a l’Hospitalet de Llobregat el 1960, és un dels socialistes que més s’han significat contra el Procés. Pérez ha sigut parlamentari en cinc ocasions i és un dels diputats més veterans.

ALBA VERGÉS

És diputada des del 2012, primer per ERC i després per JxSí. Nascuda el 1978 a Igualada, s’ha especialitzat en l’àmbit sanitari, i en la passada legislatura va presidir la comissió sobre l’operació Catalunya. Forma part de la direcció d’ERC.

JOSEP COSTA

És professor de teoria política a la Universitat Pompeu Fabra i és llicenciat en dret i ciències polítiques. Nascut a Eivissa el 1976, anava de número 17 a la llista de JxCat per Barcelona i va ser l’últim candidat que va entrar de la demarcació.

ROGER TORRENT

Nascut a Sarrià de Ter el 19 de juliol del 1979, Torrent és llicenciat en ciències polítiques per la UAB i màster en estudis territorials i urbanístics per la Universitat Pompeu Fabra i la Politècnica. És diputat al Parlament des del 2012, alcalde de Sarrià de Ter des del 2007 i l’última legislatura havia actuat com a portaveu adjunt de JxSí. Torrent és un dels valors a l’alça d’ERC i serà el president més jove de la cambra.

J.M. ESPEJO SAAVEDRA

Nascut a Madrid el 1975, va ser vicepresident segon al Parlament la legislatura passada. Després que Cs guanyés les eleccions s’havia situat com a candidat a presidir la cambra. La falta d’acord amb els comuns ho fa inviable.

JOAN GARCIA

Nascut a Sabadell el 1975, és regidor a la ciutat vallesana i diputat al Parlament des del 2015. Llicenciat en geografia per la UAB, treballava a Orange fins que la passada legislatura va ser una de les cares noves del grup de Ciutadans.

INCÒGNITA

JxCat mantenia ahir la incògnita sobre el seu candidat a la secretaria de la mesa. Busquen un diputat especialitzat en termes jurídics -Gemma Geis o Eusebi Campdepadrós-. Tampoc està descartat, però, un acord in extremis amb la CUP per aquest lloc.