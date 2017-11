ERC planteja una llista més àmplia que JxSí però assumeix que anirà sola

Si abans de dimarts el sobiranisme registra una candidatura unitària que inclogui ERC, forçosament haurà de comptar també -més enllà del PDECat, MES i Demòcrates- amb la CUP i amb el sector de Podem que representa Albano Dante Fachin. Aquesta és la decisió que ahir va prendre el consell nacional d’Esquerra, que, conscient de la dificultat de travar una candidatura tan àmplia en tan pocs dies, assumeix que el partit es presentarà en solitari. De fet, ja està pràcticament embastada la llista electoral, que, segons ha pogut saber l’ARA, encapçalaria Oriol Junqueras -a la presó d’Estremera des de dijous passat- i la resta de presos polítics vinculats al partit: Carles Mundó, Dolors Bassa i Raül Romeva, a més de Meritxell Serret i Toni Comín, a Bèlgica amb una ordre internacional de cerca i captura.

La secretària general, Marta Rovira, que ahir va ser ovacionada repetidament durant les tres hores que va durar la reunió del consell nacional, també ocuparà un lloc de privilegi en una llista que inclourà els diputats i alts càrrecs del Govern que han estat treballant durant els últims anys per fer possible l’1-O i la declaració d’independència. La intenció, segons van explicar diverses fonts a l’ARA, és “reivindicar” la seva feina i “protegir-los” jurídicament fent que passin a ser aforats. Com és habitual des que Junqueras presideix el partit, la llista s’obrirà a independents i altres formacions polítiques. Es dona per fet que MES hi serà i les converses amb Fachin sembla que estan ben encarades, segons reconeixen diverses veus d’una i altra banda. Dimarts les federacions territorials del partit tenen previst avalar l’estratègia de la direcció i no seguiran el procediment habitual per seleccionar els candidats electorals.

Com va passar abans del 27-S, però, els republicans no són impermeables a les pressions a favor de la llista unitària. L’executiva sempre ha posat en dubte en públic i en privat la coalició Junts pel Sí, que consideren que va restar vots a l’independentisme el 2015. Ja aleshores Junqueras va defensar una llista més àmplia que no pas l’estricta coalició entre ERC i el PDECat i fins i tot va avalar la idea de presentar una candidatura sense polítics. Ara els republicans no volen cometre els mateixos errors i s’han blindat davant les pressions que ja comencen a arribar per forçar una coalició amb el Partit Demòcrata. Divendres el PDECat ja havia apostat públicament per una coalició del sobiranisme i ahir, des de Bèlgica, el president del Govern, Carles Puigdemont, també es va sumar a la campanya a favor de la llista unitària. Ho va fer a través de Twitter i adjuntant un enllaç a la web llistaunitaria.cat, que suma milers d’adhesions a favor d’una “llista cívica unitària i transversal, que inclogui tots els sectors que volen enfrontar-se al bloc del 155 i de la repressió”, una definició que coincideix amb el que demana ERC. El president, a més, ha obert la porta a presentar-se, una opció que fins ara havia rebutjat. La CUP no descarta acceptar la llista unitària, però deixa la decisió en mans de la militància, que es reunirà en assemblea el pròxim 12 de novembre, cinc dies després que s’hagi tancat el termini per registrar les coalicions electorals. Si la CUP no fa un pas endavant abans, ERC no registrarà la coalició amb el PDECat.

Posar fi a JxSí

Entre els consellers nacionals d’Esquerra no va costar gaire consensuar el rebuig a la reedició de JxSí. Ara fa dos anys ja va ser traumàtic acceptar l’aliança electoral amb Convergència i no es volia repetir. O la coalició inclou tot el sobiranisme o cadascú es presentarà per separat. Això sí, els republicans plantejaran incloure punts en comú als programes electorals de les forces que defensen la independència, que reclamen la llibertat i l’amnistia dels presos polítics i que s’oposen al 155. També es veu amb bons ulls fer extensiva aquesta proposta als comuns, que, probablement, es presentaran a les eleccions en coalició amb Podem.

Ara l’objectiu d’aquestes pròximes eleccions és “recuperar les institucions”, com Rovira va explicar ahir, i la primera exigència al govern espanyol és que deixi en llibertat els deu presos polítics, una mesura que equiparen a “la prohibició d’un programa electoral”.

Legitimar el 21-D

Sis cadires buides amb sis llaços grocs i el nom de cadascun dels consellers d’ERC empresonats, i crits de “llibertat” dels militants, drets, quan van entrar a la sala la secretària general del partit, Marta Rovira, i la secretària de la mesa del Parlament Anna Simó, van denotar que el consell nacional d’ahir no es feia en un context de normalitat. Rovira va prendre la paraula per reclamar a l’Estat que alliberi de forma immediata els deu presos polítics i va qualificar les eleccions del 21-D “d’il·legítimes i il·legals”. De fet, va advertir PP, PSOE i Cs que si el 21 de desembre hi ha eleccions a Catalunya és perquè els catalans ho han permès. “Unes eleccions al nostre país només es fan si nosaltres ho decidim”, va remarcar, i va recordar que l’Estat necessita la col·laboració dels ajuntaments i també una participació ciutadana que legitimi els resultats.

“No es pot deixar el país en mans d’unes elits espanyoles que van contra les necessitats dels nostres ciutadans”, va argumentar ahir Rovira per insistir en la necessitat de no faltar als comicis, malgrat que derivin de l’aplicació del 155. De fet, Esquerra veu en el 21-D una nova oportunitat per “guanyar” i, com feia Puigdemont ara fa uns dies, es pregunta si l’unionisme acceptarà que l’independentisme torni a governar. “El que toca dir avui és si ells sabran acceptar el resultat d’unes eleccions que nosaltres hem decidit legitimar”, va subratllar.

Fonts del partit expliquen que s’ha assumit internament que cal reajustar els tempos de la independència i que el camí serà llarg, difícil i, de vegades, aparentment contradictori amb l’objectiu final. En tot cas, Esquerra assumeix que serà a partir de consolidar la majoria a les urnes que l’independentisme continuarà legitimant-se, i la pròxima oportunitat per fer-ho, junts o en solitari, serà el 21-D.

Gordó registra el seu partit per sumar-s’hi

Nova Convergència, el moviment del diputat no adscrit Germà Gordó, dilluns es registrarà com a partit. El partit es defineix “com a sobiranista i de centre ampli”, i vol ser inclòs a la llista unitària de l’independentisme si s’acaba conformant. Nova Convergència “pretén no entrar en confrontació amb la resta de forces sobiranistes”, diu la formació. La presència de Gordó en una candidatura unitària (va ser expulsat de JxSí per haver estat investigat per corrupció) és remota. En cas que no hi hagi candidatura el partit, per ara, no considera presentar-se en solitari.