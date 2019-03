ERC presenta Junqueras de cap de llista també a les generals

Oriol Junqueras serà el cap de llista d'ERC al Congrés dels Diputats. Ho ha anunciat aquest dijous el partit en roda de premsa un cop tancat el termini per presentar candidats a les primàries. El president republicà encapçalarà la candidatura al Congrés i també a les europees, on aquest mateix dijous ha estat escollit candidat de l'Aliança Lliure Europea a la presidència de la Comissió Europea."Mentre duri el context de repressió el presentarem a totes les eleccions", ha anunciat la portaveu del partit, Marta Vilalta. Gabriel Rufián serà el seu número 2 a les generals i, de facto, la cara visible dels republicans en els mítings i els debats. Un paper que el 21-D ja li va tocar fer a la secretària general, Marta Rovira.

El partit ha decidit fiar la seva sort electoral a Junqueras, tot i que inicialment només preveien que fos el cap de llista a Europa, on pretenien portar el debat sobre la repressió de l'Estat al moviment independentista. L'avançament electoral a Espanya ha fet canviar de plans ERC, que ha trobat una nova oportunitat per fer entrar a la cambra baixa espanyola les reivindicacions d'un dels presos polítics i el principal acusat en el judici contra l'1-O.

Junqueras és actualment diputat al Parlament de Catalunya, tot i que està suspès per ordre del Tribunal Suprem. No hi ha precedents que un diputat suspès hagi pres possessió de l'acta de diputat, però els republicans asseguren que no se li poden privar els drets electorals -ni al Congrés ni al Parlament Europeu-. En tot cas, si Junqueras pogués -i decidís- assumir algun d'aquests escons, hauria de renunciar a la resta. La llei electoral impedeix que una mateixa persona sigui diputat en més d'una cambra legislativa.