ERC reclama a Torra que desvinculi el calendari electoral de la reordenació de JxCat

El calendari electoral a Catalunya continua sent un motiu de conflicte entre els dos socis de Govern, JxCat i ERC. Divendres passat el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que tenia "molt clar" quan convocaria els comicis, però no va compartir els plans. No ho va fer públicament ni, segons sembla, tampoc internament. Així ho ha admès aquest dilluns la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, qua ha admès que continuen sense saber els plans de Torra: "No sabem quines són les intencions del president". Avui els republicans han afegit una variable en la seva demanda a Torra. A part de tornar a insistir en el fet que el president ha de "compartir" el calendari electoral, li han demanat que desvinculi la data de les eleccions del procés de reordenació de JxCat. "No entendríem que les eleccions anessin lligades a la reorganització interna d'una formació i no a les necessitats del país i de la gent", ha argumentat.

ERC continua treballant a cegues. Intueix que Torra convocarà eleccions davant la seva més que possible inhabilitació definitiva a la tardor per part del Suprem, però no en sap més detalls. Els republicans accepten que la potestat exclusiva de fixar la data és de Torra, però consideren que, en tant que socis, almenys haurien de tenir-ne alguna pista. "Ell pot ser que ho tingui clar, però el que reivindiquem és que en puguem parlar i ho puguem compartir", ha argumentat Vilalta. L'argument oficial d'ERC és que l'independentisme en sortirà "reforçat com a moviment". L'oficiós és que a qualsevol partit, també a ERC, li agrada planificar, sobretot si aspira a guanyar aquests comicis després de la decepció que per als republicans va suposar la tercera posició a les eleccions del desembre del 2017 –malgrat fer el millor resultat des del restabliment del Parlament.

Pel que fa a la reordenació de JxCat, ERC evita fer-hi sang públicament. La posició és que és un procediment intern d'un altre partit i que ells no han d'entrar-hi i encara menys opinar-ne davant els mitjans. Però avui, per primera vegada, Vilalta sí que ha demanat que la data electoral no depengui de les vicissituds de JxCat, la Crida, el PDECat, Carles Puigdemont i David Bonvehí. "Consensuar i pactar", insisteixen des d'ERC, que cada vegada té més clar que hi haurà eleccions abans de final d'any, tot i que no sap ni quan ni de quina manera.

El retorn del diàleg s'enquista

A part del calendari electoral, la reactivació o no de la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat amenaça amb ser el segon dels serials de l'estiu. Al guió hi ha dos equips i quatre protagonistes: a l'equip A, el PSOE i Unides Podem; a l'equip B, JxCat i ERC. De tots els actors, Esquerra cada dia està més sola reivindicant que es reactivi de manera imminent.

Aquest diumenge Pedro Sánchez (PSOE) i Torra (JxCat) van afegir incerteses al retorn de la taula amb motiu del desè aniversari de la sentència del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut. Aquest dilluns el ministre Alberto Garzón (Unides Podem) hi ha sumat alguna ombra més, i Vilalta (ERC) ha intentat fer el contrapunt. La dirigent republicana ha assegurat que el seu partit "està convençut que es farà i que és necessari que es faci". Però hi ha petits detalls que revelen que no hi ha res tancat, ni molt menys. Quan els republicans van pactar la sisena pròrroga de l'estat d'alarma se sentien forts per posar ultimàtums a Sánchez i dir-li que la taula s'havia de reunir abans del "15 de juliol". Aquest dilluns Vilalta no ha volgut posar horitzons: "No ens fa patir estrictament la data en concret". Si fa poc exigien concreció, ara consideren que "no vindrà d'un o dos dies".

Els comuns, l'excepció

Els comuns són una de les poques veus del govern espanyol de coalició que continuen apostant sense matisos per reunir la taula de diàleg aquest mes de juliol, malgrat considerar que el govern de Quim Torra estigui esgotat. "El fet que Torra no convoqui les eleccions a Catalunya no ha de bloquejar la taula de diàleg, perquè és l'única sortida política", ha explicat el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, en roda de premsa. "Sempre hem dit que s'havia de recuperar un cop haguéssim sortit de l'emergència sanitària", ha insistit. Una opinió que es desmarca de l'expressada aquest diumenge pel president espanyol, Pedro Sánchez, que va avisar que, malgrat haver apostat per tornar a reunir-la aquest mes de juliol, veu que Catalunya està en un "context difícil" perquè s'està generant "una situació clarament preelectoral". Una tesi que ha abonat aquest dilluns el ministre de Consum, Alberto Garzón. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha dit que la taula de diàleg s'ha de celebrar "com més aviat millor", però ha admès que no seria "bo" que es fes "mirant de reüll les eleccions".

Tot i el refredament que ha mostrat públicament el govern espanyol, el PSC assegura que l'executiu que dirigeix Pedro Sánchez té plena "disponibilitat" per reunir la taula de diàleg. De fet, la seva portaveu parlamentària, Eva Granados, ha apuntat al Govern com l'únic que dificulta aquesta tercera trobada i, en concret, el rumb del seu president, Quim Torra. "ERC s'haurà de posar d'acord amb el president Torra i decidir què vol el govern de la Generalitat: diàleg i pacte, o confrontació com vol Torra", ha afirmat en roda de premsa. Granados ha recriminat al president de la Generalitat que aquest cap de setmana tornés a parlar de desobediència, un camí que, ha dit, porta al "fracàs": "Necessitem tenir líders polítics que reconciliïn i no que divideixin".

"La taula de la vergonya"

Tot i intentar presentar el Govern com l'únic responsable que dificulta una nova trobada de la taula de diàleg, la veritat és que el govern espanyol ha de fer equilibris en el joc de suports a dues bandes que ha començat fa setmanes, perquè té un actor al darrere, Ciutadans, que pressiona perquè aquesta negociació no tiri endavant. El partit taronja, un dels socis amb qui el PSOE està disposat a pactar els pressupostos de l'Estat, fa dies que avisa que el seu suport no és compatible amb una negociació amb els independentistes catalans. Aquest dilluns, en una entrevista a El Mundo, el seu portaveu al Congrés, Edmundo Bal, ha avisat: "Si el govern reuneix la taula de la vergonya serà difícil continuar-hi negociant".