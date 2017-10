ERC sortirà del govern de forma immediata si Puigdemont convoca eleccions

Si res no canvia en les pròximes hores, ERC sortirà del govern de forma immediata. Els republicans rebutgen l'escenari d'eleccions que el president del Govern, Carles Puigdemont, ha posat sobre la taula, i l'executiva ha acordat per unanimitat prendre una dràstica decisió: abandonar la Generalitat si Puigdemont convoca eleccions les pròximes hores. Fonts del partit han explicat a l'ARA que encara confien que el president del Govern canviï d'opinió i el nucli dur del partit està reunit a la seu nacional a l'espera de conèixer la decisió definitiva de Puigdemont.

Fins ara, la pressió en públic i en privat dels republicans no ha fet efecte. Esquerra ha defensat la DUI i en les nombroses reunions de govern ha rebutjat la convocatòria d'eleccions, fins i tot posteriors a una declaració d'independència. Alguns diputats consideren que Puigdemont ha comès una "alta traïció" a la ciutadania que va votar l'1 d'octubre. El portaveu adjunt al Congrés, Gabriel Rufián, ha fet servir Twitter per comparar el president català amb un personatge històric: Judes i la seva traïció a Jesucrist per 30 monedes de plata.

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

De moment, ERC espera la decisió definitiva de Puigdemont per fer comparèixer el seu president, Oriol Junqueras, en roda de premsa. A través de les xarxes, el portaveu del partit, Sergi Sabrià, manté l'esperança d'un canvi d'opinió al Govern.

Mandat clar a l'Executiva d' @Esquerra_ERC, les urnes que ens valen són les de l'1 d'octubre. Confiem q encara hi som a temps #AraRepública — Sergi Sabrià (@sergisabria) 26 de octubre de 2017

El desconcert és màxim entre la militància del partit. L'executiva ha demanat calma als militants a l'espera que la situació es resolgui durant les pròximes hores. Ara mateix, la seu d'Esquerra al carrer Calàbria de Barcelona és un búnquer amb tota l'executiva del partit reunida. I entre ells els seus dos màxims responsables, Oriol Junqueras i Marta Rovira, que dimecres van estar reunits al Palau de la Generalitat durant més de 7 hores sense èxit. Qui ha abandonat la seu és la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la secretària primera de la mesa, Anna Simó, que han recordat que, de moment, el ple que hauria de començar a les 17.00 h no està suspès.