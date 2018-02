ERC superaria JxCat en unes noves eleccions, segons el CEO

ERC superaria Junts per Catalunya en una hipotètica repetició de les eleccions. Els republicans, amb 33-35, creixerien entre 1 i 3 escons i serien la força sobiranista més votada amb el 22,9% dels suports, per davant de la llista del president, que retrocediria dels 34 diputats actuals fins els 29-31 amb el 19,5% dels vots, segons l'enquesta que ha publicat aquest divendres el Centre d'Estudis d'Opinió (CEO). La suma independentista no perillaria perquè la CUP creixeria fins els 7-8 diputats, doblant els resultats del 21-D.

El partit més votat tornaria a ser Ciutadans, que tot i això baixaria dels 36 diputats actuals i es quedaria en una forquilla d'entre 33 i 35, com ERC, però amb més del 24% dels vots. El partit taronja en va aconseguir més del 25% en les passades eleccions catalanes. Inés Arrimadas, però, tampoc podria aspirar a governar, perquè la suma amb PSC (15-16) i PP (3-4) la deixaria lluny de la majoria. Els comuns mantindrien els 8 diputats que ja tenen avui al Parlament.

ERC guanyaria les eleccions espanyoles

Al Congrés dels Diputats seria ERC el partit més votat amb el 22,4% dels suports i, amb 13 escons, guanyaria sobradament els comicis a Catalunya. C's (18,6%) i En Comú Podem (18,5%) es disputarien el segon lloc amb un mínim de 8 diputats i, en el cas dels comuns amb opció d'obtenir-ne 10. L'estimació de vot per a Junts per Catalunya és del 15% i 7-9 diputats; el PSC amb el 15,5% optaria a repetir els resultats del 2016 (6-7) i el PP seguiria la seva tendència a la baixa i, de 6 diputats passaria a tenir-ne 2.