ERC estudia demanar al TC que Junqueras participi en el ple si la mesa no li permet delegar el vot

ERC no està disposada a prescindir del seu líder a l'hemicicle del Parlament i el partit estudia alternatives a la decisió del Tribunal Suprem de no permetre-li participar ni en el ple de constitució del Parlament ni en el d'investidura. De moment, els republicans ja han demanat a l'encara presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que encarregui un informe als lletrats perquè determinin si Oriol Junqueras (Joaquim Forn i Jordi Sànchez) poden delegar el seu vot des de la presó. En cas que la decisió de la mesa -prèvia consulta als lletrats- impedeixi a Junqueras votar a distància, ERC es planteja fins i tot recórrer al Tribunal Constitucional per demanar empara, ja que entenen que es vulneraria el dret a la participació política del seu cap de llista i el dret a ser representats dels ciutadans que el van votar.

És el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena qui ha obert la porta a la delegació del vot dels presos polítics. Una situació que no preveu el reglament del Parlament, que només parla de les baixes per paternitat i maternitat i dels supòsits d'hospitalització, malaltia greu o incapacitat perllongada degudament acreditades. La decisió del jutge implica que ni Oriol Junqueras, ni Joaquim Forn, ni Jordi Sànchez podran participar en el ple de constitució del Parlament de dimecres que ve.

El mateix Llarena cita l'article 23.2 de al Constitució per instar la mesa del Parlament a regular la possibilitat que els tres presos polítics deleguin el seu vot. I fonts d0'ERC entenen que, per tant, el jutge del Suprem accepta que si Junqueras no pot votar (o delegar el seu vot) s'estarien incomplint els seus drets polítics. Per això, si la mesa del Parlament no permet que els presos preventius deleguin el vot, consideren irrenunciable que se'ls permeti acudir al Parlament.

De moment, Forcadell ja ha respost que demanarà l'informe que li demana ERC i també els que demanen PSC i Cs sobre els dubtes que hi pugui haver en la sessió constitutiva. En tot cas, no està clar si la decisió de delegar o no el vot l'hauria de prendre Forcadell o la mesa d'edat, que presidirà Ernest Maragall com a diputat més veterà del Parlament el proper 17 de gener.