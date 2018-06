Eduard Pujol acusa el PSOE de voler-se "blanquejar" amb l'acostament de presos independentistes

Ningú està satisfet amb l'acostament dels presos independentistes a Catalunya. Després que PP i Cs hagin acusat el govern de Pedro Sánchez d'actuar "a les ordres" del president Quim Torra, el portaveu de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, ha acusat el PSOE de convertir-ho en "una operació de blanqueig". "Els que animaven el PP a fer de PP busquen això a través de l’acostament dels presos", ha afirmat. "No volem ni caritat ni màrqueting polític: volem justícia".

Pujol ha insistit: "Els servidors públics que són a la presó injustament n’han de sortir perquè no defensem ni la presó ni l’exili". En el mateix sentit, ha demanat: "No volem que es jugui amb els nostres presos". "El que sigui facilitar la vida de les famílies ho entenem, ho compartim, però des de la política no podem deixar de dir que la presó és injusta", ha recalcat.

Per la seva banda la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, ha respost a les crítiques del PP que asseguraven que l'acostament dels presos va ser una de les condicions per donar suport a la moció de censura al govern de Mariano Rajoy i ha dit que "és evident que no ha estat cap condició". Artadi ha afegit que "si hagués estat una condició, aquesta hauria estat l'alliberament dels presos".

Ho ha dit des de Balaguer, durant la visita que està fent aquest dijous a diversos municipis de la Noguera. La consellera també s'ha referit a les paraules de l'ambaixador espanyol als Estats Units, Pedro Morenés, que segons el president del Govern, Quim Torra, ha fet un discurs "ofensiu" per a ell i "per al país" per haver-lo titllat de "mentider" i "posat en qüestió l'existència de presos polítics". Artadi ha lamentat que és una mostra de la propaganda "grollera" que es fa des de l'estat espanyol i espera que la resposta del govern de Pedro Sánchez estigui a l'alçada. "És una prova de foc per veure si totes aquestes paraules de canvi es materialitzen en un canvi real perquè de moment no hem vist res que sigui tangible. A veure si passem de les paraules als fets", ha afirmat.