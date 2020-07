El PSOE i el PP no aconsegueixen tancar cap acord per a la reconstrucció però continuaran negociant

Tot i els múltiples missatges d'optimisme llançats durant la setmana, el PP i el PSOE no han aconseguit a última hora tancar cap acord per al pacte de reconstrucció al Congrés. Aquest divendres es votaran en comissió les conclusions dels quatre grups de treball –sanitat, Unió Europea, polítiques socials i reactivació econòmica– i, malgrat haver acostat posicions en els dos primers, els populars al final s'acabaran abstenint. Amb tot, els diferents dictàmens tiraran endavant gràcies al desplegament de la geometria variable per part del PSOE i Unides Podem. Ciutadans ja va avançar dimecres que votaria a favor en sanitat, Unió Europea i reactivació econòmica, mentre que Esquerra va acabar votant a favor en el text provisional sobre polítiques econòmiques. Fonts del partit assenyalen que va ser per "error" i que estan a l'espera d'acordar les darreres esmenes transaccionals per veure en quina direcció s'inclinen.

Les comissions negociadores van reunir-se ahir dijous a la tarda per intentar tancar un acord, però tant el PSOE com el PP s'han acusat mútuament aquest divendres de no haver renunciat a mesures "ideològiques". De totes maneres, encara hi ha temps per introduir esmenes fins que el pacte de reconstrucció s'elevi al ple del Congrés previst per a la setmana del 20 de juliol. "Hauríem d'aconseguir abans del dia 22 de juliol un pacte amb tots els grups. Cal llimar diferències perquè el sistema sanitari en surti reforçat", ha dit l'exministra de Sanitat Ana Pastor, del PP, agraint "especialment" la "sensibilitat" del PSOE. La també exministra de Sanitat, però del PSOE, Luisa Carcedo, ha replicat que evident hi ha mesures "ideològiques", perquè la seva ideologia és "lluitar contra la segregació i la pobresa".

"Marge d'acord" en matèria sanitària i UE

Amb tot, tant govern espanyol com PP s'han emplaçat a seguir negociant amb l'objectiu d'arribar a "grans acords transversals d'estat per superar les conseqüències sanitàries, socials i econòmiques de la pandèmia". En la mateixa direcció s'expressen des del partit de Casado, que assegura que té disposició d'arribar a acords en matèria sanitària i política europea.

De totes maneres, malgrat que el PSOE i Unides Podem han fet tot el possible per intentar sumar els populars al pacte, les majories s'inclinen clarament cap al govern espanyol ja que Vox s'ha despenjat de la comissió i no votarà. Al parer de la secretària general del partit ultra al Congrés, Macarena Olona, només busquen "blanquejar" el govern espanyol.

El president espanyol, Pedro Sánchez, confiava poder presentar l'acord entre el PSOE i el PP en matèria europea de cara a les negociacions per al fons de reconstrucció a Brussel·les, previstes per a una cimera el 17 de juliol. En canvi, sí que comptarà amb el suport dels agents socials, amb qui ha segellat aquest divendres un pacte per a la reactivació econòmica i la creació de llocs de treball i perquè el creixement sigui més "sostenible i inclusiu".

Tant el PSOE com Unides Podem han lamentat l'oportunitat perduda. Per una banda, els socialistes han recalcat que només "des d'una posició d'unitat Espanya estarà amb més condicions de defensar la posició de país en el marc de la Unió Europea" Per la seva part, el partit lila ha emfatitzat que "Europa se la juga" i només per això han acceptat renunciar a propostes com la creació d'un impost als rics, a fi de permetre la incorporació d'esmenes de la dreta, perquè "ens juguem tenir una posició forta a la UE". Els de Pablo Iglesias fan la quadratura del cercle en aquest assumpte i asseguren que si hi ha unitat a Brussel·les això permetrà tenir uns pressupostos progressistes.

Crítiques a les mesures recentralitzadores

Les conclusions en matèria sanitària i econòmica, sobretot, han despertat les reticències del bloc de la investidura. Tant el PNB, com ERC i EH Bildu se n'han despenjat de forma clara per, al seu parer, contenir mesures recentralitzadores. "Tot té mala pinta. Hi ha un fantasma que recorre la comissió i és el de la recentralització. És una oportunitat perduda -ha dit el portaveu dels republicans al Congrés, Gabriel Rufián-. Estem fent una espècie de Juan Palomo: entre el PSOE, el PP i Ciutadans s'estan tendint ponts inexistents. Sabem que en política les paraules 'consens', 'concòrdia' i o 'pacte' són conceptes potentíssims que emplenen titulars del Telenotícies però el cost és deixar-se per davant les competències de les comunitats".

Des de Junts per Catalunya, el diputat Ferran Bel, ha censurat també les mesures en polítiques socials, especialment que no s'inclogui l'escola concentrada en el fons de reconstrucció, una mesura criticada també pel PP, el PNB i Ciutadans. "Quan l'exclouen no castiguen les institucions, sinó també els alumnes", ha assenyalat.