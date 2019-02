Elisenda Alamany abandona el grup parlamentari dels comuns

Elisenda Alamany deixarà aquest dimecres el grup parlamentari dels comuns, tal com ha avançat el Nació Digital i ha confirmat l'ARA. De moment, seguirà com a diputada no adscrita i iniciarà un procés "col·lectiu" de reflexió per decidir si manté l'acta de diputada. En un comunicat públic, el grup dels comuns ha lamentat haver-se assabentat de la decisió a través de la premsa, i li ha reclamat que abandoni l'escó "obtingut en representació d'un projecte col·lectiu".

Segons fonts del seu entorn, descarta incorporar-se a un altre partit i no forma part dels seus plans integrar-se a les llistes electorals de cara a les eleccions dels pròxims mesos, i també deixarà la militància a Catalunya en Comú.

Alamany va renunciar a ser la portaveu de Catalunya en Comú - Podem al Parlament a finals d'octubre després d'haver engegat la plataforma Sobiranistes, juntament amb el coordinador general d'EUiA, Joan Josep Nuet. Ella ha criticat públicament les "reticències" de la direcció del partit per apostar clarament pel sobiranisme des d'una visió crítica amb l'independentisme. Ja aleshores havia lamentat que al grup se la relegués a tasques secundàries tot i ser-ne la portaveu. En els últims mesos ha seguit com a diputada tot i les tensions amb la direcció del grup.

Un cop hagi presentat formalment la renúncia, la diputada no adscrita explicarà els seus motius per abandonar els comuns en una roda de premsa al Parlament.