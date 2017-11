Elsa Artadi es va donar de baixa del PDECat abans d'acceptar l'oferta de Puigdemont per anar a les llistes del 21-D

Elsa Artadi ocupa el número 10 de Junts per Catalunya, la candidatura que encapçala el president del Govern, Carles Puigdemont, pel 21-D i que està farcida d'independents. De fet, aquest és el seu cas. Segons ha avançat aquest diumenge La Vanguardia i ha confirmat l'ARA. Fa poques setmanes que la fins ara directora general de Coordinació Interdepartamental del Govern va deixar el partit. Va ser, per tant, abans que es tanquessin les llistes de la candidatura del president que ella mateixa va ajudar a elaborar.

Artadi va ser una de les persones de confiança que es va desplaçar a Brussel·les per impulsar Junts per Catalunya, una candidatura en què el PDECat ha passat a segon pla en benefici dels candidats independents, entre els quals hi ha gent de l'entorn d'ERC, del PSC i d'ICV.