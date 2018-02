Elsa Artadi, inclosa en el llistat de persones investigades per la Guàrdia Civil

La diputada i cap de campanya de JxSí, Elsa Artadi, ha estat inclosa en un llistat de més de 32 persones "d'interès per a l'investigació" de la Guàrdia Civil, entre les quals hi ha segons i tercers càrrecs dels departaments d'Economia, d'Exteriors, de Treball i també del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).



L'anàlisi dels correus electrònics requisats a l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat, Lluís Salvadó, ha servit per confeccionar el llistat d'implicats, així com per conèixer el grau de desenvolupament de la Hisenda de la República Catalana.



El llistat -presentat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona- ja incloïa diversos dirigents independentistes investigats, com la secretària general d'ERC, Marta Rovira, citada a declarar el 19 de febrer; el vicepresident, Oriol Junqueras; el director d'Instituts d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver, i el secretari de Desenvolupament de l'Autogovern, Josep Maria Reniu, entre d'altres.



Artadi havia sigut la directora de Coordinació Interdepartamental de la Generalitat durant l'anterior govern i actualment és una de les persones més pròximes al president Puigdemont.