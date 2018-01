Endavant creu que la CUP s'ha de posicionar sobre un "govern republicà" quan Puigdemont defineixi "la seva estratègia"

Endavant creu que la CUP no hauria de posicionar-se sobre el seu suport a un govern que aposti per la República fins que Carles Puigdemont -com a líder de la llista guanyadora de l'independentisme- defineixi quina és la seva "estratègia" per materialitzar-la. L'organització de l'esquerra independentista, a més, aposta perquè Puigdemont ho faci "de forma pública i transparent, evitant el secretisme dels últims temps i les decisions a porta tancada a Palau que han portat a xantatges i a disjuntives entre el 'tot o res'". Endavant considera que Junts per Catalunya és a qui l'independentisme ha donat més pes i que, per tant, és a Carles Puigdemont "a qui pertoca donar resposta a com es pretén materialitzar la República".

Així, insten directament a Puigdemont perquè expliqui si "pretén mantenir una via unilateral" per tirar endavant la República o si la seva estratègia "passa per gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat en vista a forçar un procés de negociació". La CUP dit per activa i per passiva durant tota la campanya que la via unilateral és l'única possible per tirar endavant la independència, perquè consideren que la via dialogada amb l'Estat és impossible.

Endavant ha explicat la seva posició en el seu primer comunicat que ha emès després de les eleccions del 21 de desembre. En el text argumenten que parlar de "govern republicà" sense tenir aquesta resposta "és un error i és tornar a caure en la trampa emocional que explota les pors de l'independentisme a través de l'espantall del fracàs per culpa de la manca d'unitat". Amb tot, l'organització -una de les que estan dins de la CUP- considera que l'independentisme "ha estat capaç de resistir aquesta ofensiva i obtenir una segona victòria electoral consecutiva en unes eleccions autonòmiques".

Per l'organització anticapitalista, però, l'independentisme té el mateix problema que el 27 d'octubre. "No hi ha la suficient correlació de forces, ni respecte l'Estat ni en el sí de l'independentisme, per a poder transformar aquestes victòries electorals i aquesta majoria social en una república independent", admet Endavant, tot i que assegura que hi ha una "majoria social contrastada partidària del projecte independentista". L'organització, però, aposta perquè la CUP continuï pressionant des del Parlament per materialitzar la República.

Els errors de la CUP el 21-D

Endavant admet que els resultats de la CUP van ser "dolents" perquè creuen que han perdut pes dins la majoria independentista. De totes maneres, avisen que els seus resultats "no són fruit de cap càstig a l'estratègia de la CUP en matèria d'autodeterminació, sinó de factors de conjuntura i de plantejament de l'oferta electoral". Entre els errors que Endavant detecta és renunciar a la "disputa" del vot "jove, urbà i de classe treballadora" a Ciutadans, però també no saber posar el projecte de la CUP al centre del debat i "un tancament de files monolític amb la resta del bloc independentista".