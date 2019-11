Enganxada de Ciutadans amb Torra i Torrent amb acusacions creuades de corrupció i masclisme

Nova enganxada al ple del Parlament del grup de Cs amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i el del Parlament, Roger Torrent. La polèmica ha començat quan el president del grup taronja, Carlos Carrizosa, ha vinculat diversos membres del Govern amb la corrupció. Ha dit, per exemple, que els consellers Damià Calvet i Jordi Puigneró provenen de Sant Cugat, municipi amb un ajuntament a l'"epicentre" de la trama del 3%. També ha carregat contra la consellera Mertixell Budó pels seus viatges a Waterloo i contra el titular d'Interior, Miquel Buch, per la querella que li ha posat la Fiscalia acusant-lo d'haver nomenat com a assessor un persona que, en realitat, seguia fent d'escolta de l'expresident Carles Puigdemont a l'exili. Tot aquest repàs l'ha portat a afirmar que el banc on s'asseuen els consellers al Parlament podria ser "una roda de reconeixement" policial.

A partir d'aquest comentari, la sessió de control del Govern ha pujat de to, però Carrizosa no ha parat aquí. També s'ha referit a la diputada de JxCat Aurora Madaula afirmant que el seu "amic" Agustí Colomines va ser director de la fundació Catdem, esquitxada pel Palau de la Música. I ha parlat de la líder de JxCat a Madrid, Laura Borràs, i d'algunes de les seves "amistats" com Francesc de Dalmases, a qui també ha acusat tenir problemes amb la justícia. "A vostès els hi agrada viure perillosament", ha conclòs. Les paraules sobre les amistats –Carrizosa pretenia insinuar relacions sentimentals– han acabat d’inflamar la sessió, i han provocat un intercanvi de retrets entre la bancada independentista i la taronja, que s'han escridassat mútuament.

El comentari sobre Madaula i Borràs ha motivat la intervenció de Torrent, que ha retret al diputat taronja que demanés explicacions a les diputades –Borràs va tenir escó al Parlament fins que va fer el salt al Congrés– per qüestions personals que afecten "amics i parelles" i no pel que fan "per elles mateixes". Minuts després, a través de Twitter, directament ha acusat de "masclisme" Carrizosa. També en la mateix xarxa social la mateixa Madaula ha lamentat el "vergonyós i condemnable nivell de masclisme" del parlamentari.

Gràcies, President @rogertorrent. El masclisme i la difamació són actituds q no haurien de tenir lloc a un parlament ni els diputats n’haurien d fer ús.És vergonyós i condemnable el nivell de masclisme d’aquest diputat. Com m’ha suggerit,elevaré queixa a la Mesa dl @parlamentcat https://t.co/ab7SoMTWC1 — Aurora Madaula #JuntsperCatalunya🎗 (@Aurora_Madaula) November 27, 2019

Les paraules de Carrizosa també han indignat el president Torra, que ha acusat Ciutadans de proferir "infàmies i difamacions" per "amagar la seva derrota", en al·lusió als seus mals resultats electorals del 10-N. "No caurem més en la seva crispació", ha conclòs el president, que, malgrat això, sí que se l'ha tornat a veure enfadat amb les paraules del diputat taronja.

Posteriorment, els grups de JxCat, ERC, el PSC, els comuns i la CUP s'han posat d'acord i han elevat una queixa a la mesa del Parlament per les "insinuacions masclistes" de Carrizosa. Tots els grups menys Cs i el PPC demanen en aquest escrit que el president de la cambra, Roger Torrent, prengui mesures, "si cal disciplinàries", per tal que els diputats "es captinguin amb cortesia i respecte" a les normes d'ordre i de disciplina establertes pel Reglament de la cambra.

Es un escándalo que una vez más utilices tu cargo como President del Parlament para tapar la bochornosa corrupción de los amiguetes del procés y del 3%, que son tus socios. Vergonzoso. #STOPcorrupción https://t.co/qFilzdu3Zf pic.twitter.com/mwIdNP3E8T — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) November 27, 2019

Per la seva banda, Carrizosa també s'ha pronunciat a Twitter, en una piulada en què, dirigint-se directament a Torrent, l'ha acusat de "fer servir" el seu càrrec com a president del Parlament per "tapar la vergonyosa corrupció dels amiguets del Procés i del 3%".