Ernest Maragall: "Els que els molesta és que tinguem llengua i història, i quan això s’explica a les escoles es pensen que és adoctrinament"

Els consellers d'Ensenyament de la Generalitat durant deu anys, el 2006 al 2016, Ernest Maragall (2006-2010) i Irene Rigau (2010-2016), han explicat a TV3 que no creuen que la proposta de l'Estat sobre la casella del català i el castellà al full d'inscripció de les escoles pugui acabar amb la immersió lingüística.

"El 155 pot arribar a canviar un formulari però no un model educatiu", ha sentenciat Rigau. Tot i això, els dos han remarcat que el pitjor d'aquesta proposta és el que hi ha darrera d'aquest globus sonda de l'Estat. "Darrera de la utilització d’aquest formulari hi ha una guerra entre Cs i PP que fa que aflori aquest tema a debat. Això és un engany a la població, el sistema no està preparat per separar les escoles entre catalanes i castellanes".

En aquest sentit, Ernest Maragall, ha afegit: "Es posa en pràctica una vella maner de fer al nostre estat, que és fer creure que hi ha una fractura on no n’hi ha. La llei 12/2009 ja diu que els pares que vulguin més atenció en castellà ho poden demanar i se’ls dona", per això sentencia que "el que proposa ara l’Estat és il·legal".

Per Maragall, tot el que està passant amb l'escola i els llibres de text suposadament adoctrinadors, es resumeix en una frase: "Els que els molesta és que tinguem llengua i tinguem història, i quan això s’explica a les escoles es pensen que és adoctrinament". I Rigau ho ha rebat així: "Volen crear el marc mental que immersió és igual a independentisme".