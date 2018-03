Espadaler es desmarca del PSC i demana la llibertat dels presos

El matrimoni homosexual, l'avortament o els concerts a les escoles que segreguen per sexe no són els únics temes en què discrepen el PSC i Units per Avançar, que des del 21-D comparteixen grup al Parlament. La coalició entre els de Miquel Iceta i els de Ramon Espadaler es va fer perquè compartien una mateixa visió sobre la recepta per resoldre el conflicte amb l'Estat -la tercera via-, però en l'acord signat abans de les eleccions ja es preveia que hi poguessin haver diferències d'opinió i de vot a la cambra catalana. La repressió de l'Estat contra el Procés, en aquest sentit, revela noves diferències en el posicionament.

Un exemple és la reacció davant l'empresonament aquest divendres de cinc nous líders independentistes. Els dos partits han qualificat de "desproporcionades" les mesures cautelars imposades pel jutge Pablo Llarena, però només el d'Espadaler ha reclamat l'alliberament dels presos. Aquesta ha estat la demanda que l'exlíder d'Unió ha fet aquest dissabte als passadissos del Parlament, on ha insistit que la presó provisional dictada per als líders independentistes és "exagerat, sobredimensionat i desproporcionat". "Com a Units, mostrem el màxim respecte a les decisions judicials, però aquesta no és proporcionada", ha afegit.

El comunicat d'aquest divendres a la nit de la formació hereva d'UDC ja s'expressava en aquests termes: "Que el nostre respecte per les decisions judicials no ens impedeix manifestar que considerem la presó cautelar una mesura desproporcionada, raó per la qual expressem la necessitat que aquesta sigui reconsiderada, existint com existeix, la possibilitat de substituir-la per altre tipus de mesures cautelars". Expressaven, a més, "la seva solidaritat amb les persones que es troben en situació de presó cautelar i amb les seves famílies".

Els socialistes van tornar a qualificar de "desproporcionades" les mesures cautelars imposades, però van remarcar que cal "acatar" les decisions judicials. I van assenyalar: "Certament, el fet que algunes de les persones encausades hagin defugit l’acció de la justícia pot explicar la decisió judicial que hem conegut avui". Els dos partits coincideixen, això sí, en demanar el respecte a la legalitat vigent i en fer una crida a trobar solucions polítiques i no jurídiques al conflicte entre Catalunya i l'Estat.

Al marge de la posició oficial del PSC, cal destacar que en diversos ajuntaments -Santa Coloma de Gramenet, Hospitalet de Llobregat o Tarragona- els regidors socialistes sí que han aprovat mocions condemnant la presó dels líders independentistes i demanant-ne l'excarceració. És per això que, tal com va avançar l'ARA, l'executiva d'Iceta va enviar als ajuntaments una moció alternativa per acotar el discurs sobre els presos polítics.