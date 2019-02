Desconvocada la manifestació contra Sánchez de diumenge a Barcelona

El Moviment Cívic d’Espanya i Catalans ha desconvocat avui la manifestació contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en què pretenia unir el "conjunt constitucionalista" el proper diumenge a Barcelona. A través d’un comunicat, ha assegurat que les mobilitzacions del darrer 10 de febrer a Madrid i aquesta que estava convocada per diumenge a Barcelona, han estat “factors determinants” en la convocatòria d’eleccions. De moment, estan “satisfets” amb les conseqüències que la pressió ha provocat en el govern de Sánchez. Tot i així, l’entitat constitucionalista -que comptava amb la participació de Cs, PP, Vox, UPYD, Somatemps o Convivència Cívica Catalana- ha alertat que segueix esperant el "moment oportú" per "mobilitzar la societat d’Espanya".

Espanya i Catalans es reafirma en la idea que "el separatisme no cessarà en els intents desestabilitzadors". Assegura que els independentistes no “comprendran el pes de la llei”, ni quan es facin públiques les sentències judicials. Per això remarca la necessitat de no aturar-se i seguir "influint" en defensa del constitucionalisme.

El Moviment Cívic d’Espanya i Catalans es va crear a través de les xarxes socials arran de la Diada del 2012. Va sorgir com a "reacció al separatisme" i per frenar "la utilització partidista de les reivindicacions populars per part de les institucions" catalanes. L'entitat denuncia "la manipulació interessada de l'opinió pública per part dels mitjans de comunicació, controlats i subvencionats per la Generalitat" i reivindiquen que "la lògica i el sentit comú" tornin a Catalunya en el nom de la Constitució del 78. Contra "l’adoctrinament" proposen "la unitat" i, davant la "incompetència" per manar i les propostes "demagògiques", tornar a governar per a tota la societat catalana.